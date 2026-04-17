/Morning Breakfast: सुबह नाश्ते के लिए बेस्ट 10 राजस्थानी फ़ूड, सुबह 11 बजे तक इन डिश का अलग है स्वाद

Rajasthani Morning Breakfast: राजस्थान के पारंपरिक नाश्ते में सबसे ऊपर है बाजरे की रोटी के साथ तीखी लहसुन की चटनी. घी की छौंक के साथ परोसी जाने वाली यह डिश पूरे दिन की थकान दूर करने वाली मानी जाती है. दूसरे नंबर पर आती है कढ़ी कचोरी. खस्ता कचौरी को गाढ़ी, खट्टी और मसालेदार कढ़ी में डुबोकर खाने का अपना ही आनंद है. जयपुर और जोधपुर के स्ट्रीट फूड लवर्स इसे सुबह का राजा मानते हैं.



तीसरे स्थान पर है मिर्ची बड़ा. बड़ी हरी मिर्च में आलू का मसाला भरकर बेसन में तला गया यह नाश्ता चटनी के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. चौथे नंबर पर बेडमी पूरी आती है, जिसमें उड़द दाल मिलाकर बनाई गई खस्ता पूरी को आलू की सूखी सब्जी के साथ परोसा जाता है. पांचवें स्थान पर लोकप्रिय प्याज कचोरी है, जिसे दही, इमली चटनी और सेव के साथ खाया जाता है.



छठे नंबर पर है कलमी वड़ा, जो मसालेदार दाल से बनाया जाता है और चटनी के साथ क्रिस्पी स्वाद देता है. सातवें स्थान पर आलू बड़ा है, जो बाहर से खस्ता और अंदर से मसालेदार होता है. आठवें नंबर पर मूंग दाल पकोड़ी या मोठ बाड़ा आता है, जो प्रोटीन से भरपूर और हल्का नाश्ता है. नौवें स्थान पर बेसन चीला (बेसन पुदला) है, जिसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर बनाया जाता है. यह हेल्दी और झटपट बनने वाला विकल्प है.



दसवें स्थान पर मेथी बाजरा पूरी है, जो सर्दियों में खासतौर पर पसंद की जाती है. इसे आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है.



ये सभी राजस्थानी नाश्ते न सिर्फ स्वाद से भरपूर हैं बल्कि पौष्टिक भी हैं. राजस्थान की सूखी जलवायु को ध्यान में रखकर इन व्यंजनों में घी, दालें और अनाजों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं. आजकल शहरों में भी ये पारंपरिक नाश्ते बड़े शॉपिंग मॉल, होटलों और स्ट्रीट वेंडर्स पर आसानी से उपलब्ध हैं.



अगर आप राजस्थान घूमने आए हैं या घर पर राजस्थानी स्वाद महसूस करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक डिश से अपनी सुबह की शुरुआत जरूर करें. ये नाश्ते न सिर्फ पेट भरते हैं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रखते हैं.

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