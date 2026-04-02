पोती की पढ़ाई के लिए रिटायर्ड डॉक्टर ने मसालों के डिब्बे में रखे थे 50,000,00 भरोसेमंद नौकर ने कुत्ते को मारकर कर डाला कांड

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर में एक रिटायर्ड डॉक्टर के घर से 50 लाख रुपये की चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि घर में पिछले 10 साल से काम कर रहा भरोसेमंद नौकर निकला. आरोपी ने चोरी की साजिश को अंजाम देने के लिए घर के पालतू कुत्ते को रास्ते से हटा दिया और CCTV सिस्टम को भी चालाकी से निष्क्रिय कर दिया.

घटना की शुरुआत

रिटायर्ड डॉक्टर ने अपनी पोती की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये की रकम किचन के विभिन्न मसालों के डिब्बों में छुपाकर रखी थी. इस राज को घर में काम करने वाला नौकर सुमित जान गया. वह CCTV फुटेज देखकर डॉक्टर को पैसे छुपाते हुए देख चुका था. यहीं से उसने चोरी की पूरी योजना तैयार की.

कुत्ते की मौत बनी पहला सुराग

आरोपी को सबसे बड़ा खतरा घर के वफादार कुत्ते से था, जो हर आने-जाने वाले पर नजर रखता था. पुलिस जांच के अनुसार, सुमित ने कुत्ते को रास्ते से हटाने के लिए उसे जहर देकर मार डाला. 19 मार्च को कुत्ते की संदिग्ध मौत हुई, जिसने परिवार के मन में पहला शक पैदा किया.

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CCTV को बनाया बेनकाब

सुमित ने पहले CCTV सर्विस के बहाने पूरे सिस्टम को समझ लिया. बाद में उसने किचन वाले कैमरे का वायर काट दिया, ताकि उसकी हरकतें रिकॉर्ड न हो सकें. उसने घर में काम करने वाली नौकरानी को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया. दोनों मिलकर रोज थोड़ा-थोड़ा पैसा मसालों के डिब्बों से निकालते रहे.

नकली चोरी की कहानी रचीचोरी छुपाने के लिए आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे से घर की खिड़की का शीशा तुड़वाया, ताकि बाहर से चोरी का मामला लगे. शुरुआत में परिवार भी इसी भ्रम में रहा, लेकिन आरोपी के अचानक बदले हुए लाइफस्टाइल महंगे कपड़े, पार्टी और होटलों में खर्च ने पूरे राज को खोल दिया.

पुलिस को मिला सुराग

पुलिस को जब सूचना मिली कि नौकर हाल के दिनों में अचानक काफी खर्च कर रहा है, तो पूछताछ की गई. शुरुआती पूछताछ में सुमित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने उसके घर से 33 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी रकम की तलाश जारी है. नौकरानी की भूमिका की भी जांच चल रही है.

भरोसे का सबसे बड़ा खतरा

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि घर के अंदर का भरोसा कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है. 10 साल तक निष्ठा से सेवा करने वाला नौकर आखिरकार लाखों रुपये की चोरी का आरोपी बन गया. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह देखा जा रहा है कि आरोपी ने इतने दिनों तक चोरी की रकम कहाँ-कहाँ खर्च की.

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