/राजस्थान के 100 सितारों की होगी खास पहचान! सरकार ने शुरू की ‘100 आइकन्स ऑफ राजस्थान’ पहल

100 Icons Of Rajasthan: राजस्थान के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में अहम योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने ‘100 आइकन्स ऑफ राजस्थान’ नाम से खास पहल शुरू की है. इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले 100 लोगों का चयन किया जाएगा. इनमें 55 साल से कम उम्र की 55 महिलाएं और 45 साल से कम उम्र के 45 पुरुष शामिल होंगे. पात्र लोग 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

100 खास लोगों को मिलेगी पहचान

‘100 आइकन्स ऑफ राजस्थान’ पहल का मकसद प्रदेश के उन लोगों को सामने लाना है, जिन्होंने अपने काम और उपलब्धियों से राजस्थान के विकास में योगदान दिया है. विभाग की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं से आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है.

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इन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा मौका

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना के अनुसार, इस पहल में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है. उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प और महिला उद्यमिता से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है.

शिक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक दायरा

पहल का दायरा सिर्फ उद्योग और कारोबार तक सीमित नहीं रखा गया है. शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. यानी राजस्थान के विकास से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा मंच होगा.

31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

इस पहल में शामिल होने के इच्छुक पात्र लोग 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन और चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है. इच्छुक लोगों को आवेदन करने से पहले पात्रता और जरूरी शर्तों की जानकारी देख लेने की सलाह दी गई है.

उपलब्धियों को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म

चयनित 100 लोगों को ‘द 100 आइकन्स कम्पेंडियम’ में जगह दी जाएगी. इसके साथ ही उनकी उपलब्धियों और काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा. इससे इन लोगों के काम को राजस्थान के साथ-साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा.

युवाओं के लिए बनेगी प्रेरणा

विभाग के मुताबिक, चयनित आइकन्स को राज्य के विकास से जुड़े रणनीतिक संवाद और ज्ञान-विनिमय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा. इस पहल के जरिए सरकार ऐसे लोगों की कहानियां सामने लाना चाहती है, जिन्होंने नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और अपने बेहतर काम से प्रदेश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है. विभाग का मानना है कि इन लोगों की सफलता की कहानियां राजस्थान के युवाओं को नए विचारों के साथ आगे बढ़ने और कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेंगी.