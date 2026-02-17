Zee Rajasthan
जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 102 सिलेंडर और पिकअप जब्त

Jaipur Illegal Gas Refilling: राजस्थान के जयपुर शहर में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

Published: Feb 17, 2026, 10:13 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 10:13 PM IST

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 102 सिलेंडर और पिकअप जब्त

Jaipur Illegal Gas Refilling: शहर में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य स्तरीय विशेष अभियान के तहत 16 से 27 फरवरी तक चल रहे अभियान में जयपुर प्रथम के जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में गठित चार जांच दलों ने अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर खतरनाक तरीके से संचालित रिफिलिंग केंद्रों और अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया.

चारों छापों में कुल 102 घरेलू, व्यावसायिक और अप्रमाणित छोटे गैस सिलेंडर, एक पिकअप, दो मोटरसाइकिल, दो रिफिलिंग मोटर, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, एक रेगुलेटर, पांच भट्टियां, एक मोबाइल और एक फोन-पे स्कैनर जब्त किया गया है. कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में शहर के जगतपुरा, मानसरोवर, चांदपोल और करणी विहार क्षेत्रों में छापेमारी की गई.

जांच दलों को कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग, खुले में रिफिलिंग और अवैध स्टॉक मिला, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था. जगतपुरा के महल योजना इलाके में बैरवा छात्रावास के पीछे चल रहे अवैध केंद्र से 14 घरेलू सिलेंडर, दो छोटे अप्रमाणित सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर, इलेक्ट्रिक कांटा, गैस रिफिलिंग का जुगाड़, दो मोटरसाइकिल, मोबाइल और फोन-पे स्कैनर तक जब्त किए गए.

मानसरोवर के पत्रकार रोड क्षेत्र में 12 घरेलू सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर और 90 सिलेंडर कैप पकड़े गए, यहां दो लोगों को मौके पर कार्रवाई में लिया गया. चांदपोल इलाके में होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और फैक्ट्रियों में घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल का खुलासा हुआ, जहां से 13 घरेलू सिलेंडर और पांच भट्टियां जब्त की गईं. वहीं करणी विहार के गिरधारीपुरा क्षेत्र में एक पिकअप से 57 घरेलू और चार व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए.

इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई. विभाग के अनुसार इस पूरे नेटवर्क में तीन व्यक्तियों के साथ-साथ सैनिक गैस सर्विस, शाहपुरा की भी प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने आई है, जिनके खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जिला प्रशासन पहले से ही ‘ऑपरेशन प्रवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर’ अभियान चला रहा है. अब विशेष राज्य स्तरीय अभियान के तहत अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आम लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी संदिग्ध गैस रिफिलिंग, अवैध वितरण या भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

