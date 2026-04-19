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11 किलो मोदक केक और भव्य आयोजन, जयपुर में परशुराम जयंती पर दिखा अनोखा नजारा

Parshuram Jayanti Celebration: जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में 11 किलो मोदक का केक काटकर भोग लगाया गया.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Apr 19, 2026, 11:01 PM|Updated: Apr 19, 2026, 11:01 PM
11 किलो मोदक केक और भव्य आयोजन, जयपुर में परशुराम जयंती पर दिखा अनोखा नजारा
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Parshuram Jayanti Celebration: राजस्थान के जयपुर जिले में परशुराम जयंती पर रविवार को शहरभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए. जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में 11 किलो मोदक का केक काटकर भोग लगाया गया. इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का संहार किया जाए, लेकिन शस्त्र से नहीं वोट पर अंगुली दबाकर करें.

अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का संदेश भगवान परशुराम से लेने का समय है. शहर के बिरला सभागार में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की ओर से सामूहिक रूप से परशुराम जयंती समारोह मनाया गया. इस मौके पर महिलाओं ने स्टेच्यू सर्किल से बिरला सभागार तक मंगल कलश यात्रा निकाली गई. बड़ी संख्या में मातृशक्ति सिर पर कलश धारण कर चलीं.

गाजे बाजे के साथ भगवान परशुराम की झांकी बग्गी में लेकर पूजा स्थल तक पहुंची. इसके बाद गणेश वंदना और फिर शिव तांडव की शानदार प्रस्तुति से उपस्थित लोगो में उल्लास और जोश भर गया. उसके बाद भगवान परशुराम की झांकी मंच पर गाजे बाजे के साथ आई और भव्य पूजन हुआ. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के जगद्गुरु द्वाराचार्य अवधेश दास महाराज, गलतापीठ के राघवेंद्राचार्य, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा और साधु संत व सभी संगठनों के अध्यक्षों ने पूजन और आरती कर जन्मोत्सव मनाया.

इस दौरान ग्यारह किलो के मोदक का केक काटकर भगवान को भोग लगाया गया. समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे़ ने कहा कि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र के ही मर्मज्ञ नहीं थे, अन्याय और अनाचार का प्रतिरोध के प्रेरक हैं. परशुराम बुद्धि और ज्ञान का समन्वय रखने वाले ऋषि हैं. उनकी जयंती भगवान परशुराम को स्मरण करने का अवसर नहीं है, यह उनके आदर्शों त्याग, तप, शौर्य और धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उतारने तथा अन्याय के विरुद्ध निर्भीकता से खड़े होने का संकल्प लेने का पर्व है.

उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और दुष्ट शक्तियों को बढ़ते देखा तो विनाश के लिए अवतार लिया था. उनके हाथ में धारण किया गया फरसा उनकी वीरता, पराक्रम और धर्म की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है. उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया. उनका मूल नाम 'राम' था, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव द्वारा प्रदत्त 'परशु' (कुल्हाड़ी) धारण की. इसलिए उन्हें परशुराम कहा जाने लगा. इससे पहले राज्यपाल ने परशुराम जी पर निर्मित फिल्म भी देखी.

उन्होंने वैदिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार के किए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने स्वागत भाषण से शुरुआत की और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया. साथ ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की शपथ दिलाई. जगद्गुरु अवधेश दास महाराज ने आशीर्वचन दिए और भगवान परशुराम जी के कई प्रसंग सुनाए. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाया. आज जातिवाद छुआछूत जैसे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की जरूरत है.

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