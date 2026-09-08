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10 लाख के जेवर देख डोल गया 11 साल से काम कर रही नौकरानी का ईमान! डायमंड पेंडेंट से लेकर सोने की चेन कर दी साफ

Jaipur Crime News: जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में घरेलू सहायिका पर करीब 10 लाख रुपए के सोने की चेन और हीरे का पेंडेंट चोरी करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला वर्ष 2015 से परिवार के घर में काम कर रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चोरी का कीमती पेंडेंट बरामद किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 08, 2026, 07:28 AM IST | Updated:Sep 08, 2026, 07:28 AM IST
10 लाख के जेवर देख डोल गया 11 साल से काम कर रही नौकरानी का ईमान! डायमंड पेंडेंट से लेकर सोने की चेन कर दी साफ
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में घरेलू सहायिका पर मालिक के घर से करीब 10 लाख रुपए के जेवर चोरी करने का आरोप लगा है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला वर्षा टोलानी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार महिला करीब 11 साल से इसी परिवार के घर में घरेलू काम कर रही थी. मामला 3 सितंबर 2026 का बताया जा रहा है. परिवार की ओर से पुलिस को बताया गया कि पूजा के लिए सोने की चेन और उसमें लगा हीरे का पेंडेंट इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद घरेलू सहायिका घर में काम करने के लिए पहुंची थी.


पूजा के बाद गायब मिले जेवर
परिवार के मुताबिक पूजा के बाद जब सोने की चेन और हीरे के पेंडेंट की तलाश की गई तो दोनों घर में नहीं मिले. काफी तलाश के बाद भी जेवर नहीं मिलने पर परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी. शिकायत के आधार पर मोती डूंगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घर में आने-जाने वाले लोगों और घटनाक्रम से जुड़े पहलुओं की जांच की.

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तकनीकी जांच और पूछताछ से खुलासा
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर घरेलू सहायिका पर शक गहराया. इसके बाद पुलिस टीम ने वर्षा टोलानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में चोरी की वारदात से जुड़े अहम तथ्य सामने आए. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला वर्ष 2015 से परिवार के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी.


चोरी के बाद तलाशने का करती रही दिखावा
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर मौका देखकर सोने की चेन और उसमें लगा कीमती हीरे का पेंडेंट चोरी कर लिया. आरोप है कि इसके बाद वह परिवार के साथ मिलकर चोरी हुए जेवरों को तलाशने का दिखावा भी करती रही. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से चोरी किया गया कीमती पेंडेंट बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार चोरी किए गए दोनों आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है.


FIR दर्ज, आगे की जांच जारी
मोती डूंगरी थाना पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 141/2026 दर्ज की है. मामले में BNS की धारा 331(4) और 305 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस अब चोरी किए गए आभूषणों की पूरी बरामदगी और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. फिलहाल आरोपी घरेलू सहायिका पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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