/10 लाख के जेवर देख डोल गया 11 साल से काम कर रही नौकरानी का ईमान! डायमंड पेंडेंट से लेकर सोने की चेन कर दी साफ

Rajasthan Crime News: जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में घरेलू सहायिका पर मालिक के घर से करीब 10 लाख रुपए के जेवर चोरी करने का आरोप लगा है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला वर्षा टोलानी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार महिला करीब 11 साल से इसी परिवार के घर में घरेलू काम कर रही थी. मामला 3 सितंबर 2026 का बताया जा रहा है. परिवार की ओर से पुलिस को बताया गया कि पूजा के लिए सोने की चेन और उसमें लगा हीरे का पेंडेंट इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद घरेलू सहायिका घर में काम करने के लिए पहुंची थी.



पूजा के बाद गायब मिले जेवर

परिवार के मुताबिक पूजा के बाद जब सोने की चेन और हीरे के पेंडेंट की तलाश की गई तो दोनों घर में नहीं मिले. काफी तलाश के बाद भी जेवर नहीं मिलने पर परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी. शिकायत के आधार पर मोती डूंगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घर में आने-जाने वाले लोगों और घटनाक्रम से जुड़े पहलुओं की जांच की.

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तकनीकी जांच और पूछताछ से खुलासा

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर घरेलू सहायिका पर शक गहराया. इसके बाद पुलिस टीम ने वर्षा टोलानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में चोरी की वारदात से जुड़े अहम तथ्य सामने आए. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला वर्ष 2015 से परिवार के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी.



चोरी के बाद तलाशने का करती रही दिखावा

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर मौका देखकर सोने की चेन और उसमें लगा कीमती हीरे का पेंडेंट चोरी कर लिया. आरोप है कि इसके बाद वह परिवार के साथ मिलकर चोरी हुए जेवरों को तलाशने का दिखावा भी करती रही. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से चोरी किया गया कीमती पेंडेंट बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार चोरी किए गए दोनों आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है.



FIR दर्ज, आगे की जांच जारी

मोती डूंगरी थाना पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 141/2026 दर्ज की है. मामले में BNS की धारा 331(4) और 305 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस अब चोरी किए गए आभूषणों की पूरी बरामदगी और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. फिलहाल आरोपी घरेलू सहायिका पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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