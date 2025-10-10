हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा दर्द, राजस्थान में 13.70% लोग मानसिक रोग से पीड़ित, आंकड़े चौंकाने वाले

Jaipur News: आज के दिन को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है.इस दिन का मकसद लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक बीमारियों को लेकर फैले भ्रम और भेदभाव को दूर करना है.

विश्व स्वास्थ संगठन यानि हु के मुताबिक हर 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तेजी से बदल रही लाइफस्टाइल और मोबाइल, वर्चुअल की दुनिया ने आज लोगों को मानसिक बीमारियों की जद में ले लिया है.भारत में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रोगियों की श्रेणी में आते हैं. गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है जबकि राजस्थान में 13.70 फीसदी लोग किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त हैं.

पिछले 10-15 सालों की बात करें तो मानसिक रोगों पर कोई बात नहीं करना चाहता था. मानसिक रोगों को लेकर लोगों के मन में डर की भावना रहती थी. उस दौर में मानसिक रोग की पहचान करना काफी मुश्किल होता था और माना जाता था कि जो व्यक्ति पागलों की तरह हरकत कर रहा है, सिर्फ वही मानसिक रोगी है लेकिन अब हालात बदले हैं और लोग धीरे-धीरे मानसिक रोगों की पहचान कर रहे हैं.लोगों को पता लगने लगा है कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, डर आदि मानसिक रोगों से जुड़ी बीमारी है और लोग इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं.



पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन के कारण लोगों की जिंदगी काफी आसान हुई है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं. इसका उदाहरण है मोबाइल और सोशल मीडिया की लत. मोबाइल के कारण युवाओं में मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ा है, मोबाइल की लत छोटे बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को मानसिक बीमारियों को न्योता दे रही है.

