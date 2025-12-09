जयपुर में यहां धंस गयी 130 फुट मिट्टी, 100 साल पुराने कुएं से आई थी आवाज

जयपुर के बस्सी ग्राम पंचायत में एकाएक धमाके की आवाज से आस पास के लोग डर गए. कुएं के पास बैठे एक किसान को लगा मानों को बड़ा जानवर कुएं में गिर गया हो, लेकिन …
Jaipur News : बस्सी की ग्राम पंचायत दनाऊ में एक पुराना कुआं 130 फुट से अधिक गहराई में धंस गया है. घटना सोमवार रात की बताई जा रही, कुएं के पास एक किसान बैठा था तभी अचानक जोरदार आवाज आती है.
ग्रामीणों ने सोचा कि कोई बड़ा पशु कुएं गिर गया है, जब देखा तो कुआं धीरे-धीरे नीचे की और धंस्ता जा रहा था ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस व एसडीम डॉ गरिमा शर्मा को सूचित किया.
सूचना के बाद एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके बाद अधिकारी सुबह जल्दी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया और सुरक्षा के लिए कुएं के आसपास नुकीले तारों को बांधकर ग्रामीणों को कुएं के आसपास नहीं जाने की हिदायत दी.
तत्काल प्रभाव से माईनिंग व भू वैज्ञानिक टीम, व अन्य संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित किया, अब पूरे मामले की जांच चल रही है.
फिलहाल डॉ.गरिमा शर्मा मौके पर पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है, इस घटना के बाद, ग्रामीणों ने अधिकारियों से अपील की है कि इलाके के सभी पुराने कुओं की जांच कर उन्हें सुरक्षित किया जाए.
प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है और बच्चों तथा पशुओं को कुएं के आस-पास नहीं जाने के लिए कहा है.
आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ समय में खासकर 2024 के आसपास बीकानेर और बाड़मेर में जमीन धंसने की कई खबरें आई थी, जिन्हे भारी बारिश और पानी के नीचे जानेसे जोड़ा जाता रहा है.
यहां ये भी बता दें कि जमीन के धंसने की वजह ग्राउंड वॉटर का दोहन, रेतीली मिट्टी में नमी की कमी, चूना पत्थर या कंपन हो सकता है. जिससे भूमिकत खाली जगहें भर जाती है
