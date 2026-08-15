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स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट, राजस्थान से लेकर राजधानी जयपुर तक सुरक्षा कड़ी, VIP रूट और भीड़भाड़ वाले इलाकों खास नजर

Jaipur News: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. गृह मंत्रालय ने आतंकी खतरे, ड्रोन, घुसपैठ, साइबर प्रोपेगेंडा और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर भी खास सतर्कता रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 15, 2026, 08:43 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 08:43 AM IST
स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट, राजस्थान से लेकर राजधानी जयपुर तक सुरक्षा कड़ी, VIP रूट और भीड़भाड़ वाले इलाकों खास नजर
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: देशभर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे. राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत सुरक्षा एडवाइजरी भेजी गई है. इसमें संभावित आतंकी खतरे, ड्रोन गतिविधियों, सीमा पार से घुसपैठ, साइबर प्रोपेगेंडा और विरोध प्रदर्शनों समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान के लिए यह अलर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की पाकिस्तान से लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है. सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है.

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VIP और VVIP सुरक्षा पर खास फोकस

एडवाइजरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन स्थलों के साथ VIP और VVIP रूट की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं. आयोजन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों की कई स्तरों पर जांच करने, प्रवेश और निकास के लिए निर्धारित रास्ते रखने तथा केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश देने की बात कही गई है.

फर्जी पास, फर्जी पहचान पत्र और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पहचान सत्यापन की प्रक्रिया मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. VIP और VVIP के आसपास के इलाके को पूरी तरह सुरक्षित रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है.

आतंकी संगठनों से संभावित खतरे का आंकलन

गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों, ग्लोबल जिहादी नेटवर्क, देश में सक्रिय आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों, सिख उग्रवादी समूहों, वामपंथी उग्रवादियों और पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठनों से संभावित खतरे का आकलन किया गया है.

एडवाइजरी में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन, अल-बद्र और TRF जैसे संगठनों का उल्लेख किया गया है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी संगठन सीधे हमले के अलावा नए तरीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसे में खुफिया सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया चुनौती

एडवाइजरी में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान-ISI समर्थित आतंकी संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर जारी कथित धमकी भरे बयानों का भी उल्लेख किया गया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, आतंकी गतिविधियों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ा है.

सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कंटेंट पर नजर रखने के निर्देश हैं, जिनके जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने, उन्हें भड़काने या देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है. फेक न्यूज, भड़काऊ सामग्री और संवेदनशील मुद्दों के जरिए तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है.

चारों सीमाओं पर सतर्कता

गृह मंत्रालय ने भारत-पाकिस्तान सीमा के अलावा भारत-बांग्लादेश, भारत-म्यांमार और भारत-नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट की जरूरत बताई है. राजस्थान और अन्य सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक या नशीले पदार्थ पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए ड्रोन गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में गश्त करने, ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने और इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है.

आयोजन स्थल की कई स्तरों पर जांच

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आयोजन स्थल की व्यापक जांच की जाएगी. एडवाइजरी में एंटी-सबोटाज जांच, प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड और तकनीकी उपकरणों के जरिए तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं. पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करने से पहले व्यापक जांच करने की बात कही गई है.

सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रवेश और निकास मार्ग स्पष्ट रहें और किसी अनधिकृत व्यक्ति को आयोजन स्थल में प्रवेश न मिले.

स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के 8 घेरे

सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों में मजबूत करने पर जोर दिया गया है. इसमें आयोजन स्थल की जांच, VIP-VVIP सुरक्षा, एंट्री-एग्जिट कंट्रोल, VIP रूट सैनिटाइजेशन, CCTV और निगरानी, ड्रोन व एयरस्पेस मॉनिटरिंग, QRT और इमरजेंसी रिस्पॉन्स तथा मेडिकल और इवैक्यूएशन प्लान शामिल हैं.

आयोजन स्थल के अलावा आसपास की ऊंची इमारतों और पूरे इलाके पर भी नजर रखने के निर्देश हैं. किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा गया है.

रेलवे स्टेशन से मॉल और धार्मिक स्थलों तक निगरानी

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का दायरा केवल स्वतंत्रता दिवस समारोह तक सीमित नहीं रखने को कहा है. रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं.

सीमा और तटीय क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट बनाए रखने की जरूरत बताई गई है. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तलाशी और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है.

इमरजेंसी से निपटने की भी तैयारी

एडवाइजरी में किसी अप्रिय घटना की स्थिति में VIP और आम लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अलग कंटिजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इमरजेंसी एग्जिट को पूरी तरह खाली रखने, मेडिकल सुविधाएं तैयार रखने, फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए रिहर्सल करने पर भी जोर दिया गया है.

जश्न के साथ सुरक्षा पर भी पूरा फोकस

15 अगस्त को देशभर में आजादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन इसके साथ सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटी हैं. राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा से लेकर जयपुर जैसे बड़े शहरों तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने मल्टी-लेयर सिक्योरिटी प्लान पर फोकस किया है. ग्राउंड इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल मॉनिटरिंग तक, सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू पर नजर रखने की तैयारी की गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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