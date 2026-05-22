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विश्वविद्यालय की महिला लेक्चरर ने 15 महीने की बच्ची को कार से रौंदा, मासूम की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: जयपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ नगर इलाके में गुरुवार शाम एक अत्यंत दर्दनाक हादसा हो गया. घर के बाहर सड़क किनारे खेल रही 15 महीने की मासूम बच्ची पड़ोस में रहने वाली महिला की रिवर्स करती कार के पिछले टायर के नीचे आ गई.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 22, 2026, 08:33 AM|Updated: May 22, 2026, 08:33 AM
विश्वविद्यालय की महिला लेक्चरर ने 15 महीने की बच्ची को कार से रौंदा, मासूम की दर्दनाक मौत
Image Credit: Jaipur Baby Death

Jaipur Baby Death: जयपुर शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ नगर इलाके में गुरुवार शाम एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में मात्र 15 महीने की नन्ही बच्ची की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बच्ची अपने घर के बाहर सड़क किनारे खेल रही थी और पड़ोस में रहने वाली महिला अपनी कार को रिवर्स कर रही थी.

बच्ची अचानक कार के पीछे चली आई और वाहन के पिछले टायर के नीचे आ गई. गंभीर रूप से घायल बच्ची को उसी कार से तुरंत जवाहर सर्किल स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब दो घंटे तक इलाज चलने के बाद मासूम ने दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि बच्ची सिद्धार्थ नगर में अपने घर के बाहर निश्छल होकर खेल रही थी. ठीक उसी समय पड़ोस में रहने वाली काजल ठाकुरिया, जो एक निजी विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, अपनी कार को बैक कर रही थीं. बताया जाता है कि महिला ने शायद बच्ची को नहीं देखा और कार पीछे ले जाने लगीं. अचानक बच्ची कार के पीछे आ गई और हादसा हो गया.

परिजनों ने तुरंत बच्ची को उठाया और उसी कार से अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने बच्ची को गंभीर अवस्था में देखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका. लगभग दो घंटे बाद अस्पताल में बच्ची की मौत की खबर सुनकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया. उन्होंने अस्पताल कर्मियों और पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया.

मृतक बच्ची के पिता दिनेश गुर्जर सिद्धार्थ नगर इलाके में डेयरी चलाते हैं. परिवार के लोग इस हादसे को लेकर बेहद सदमे में हैं. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. पड़ोसी भी इस घटना से बेहद स्तब्ध हैं. उन्होंने बताया कि बच्ची बहुत ही शांत और खेलकूद वाली थी. रोज शाम को घर के बाहर खेलने निकलती थी.

एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की पूरी जानकारी जुटा रही है और CCTV फुटेज भी खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में महिला चालक काजल ठाकुरिया का बयान दर्ज किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया है.

शहर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. विशेषकर आवासीय इलाकों में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित जगह न होने और वाहनों की लापरवाही से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवासीय क्षेत्रों में गति सीमा तय की जाए और बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किए जाएं.

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि वाहन चलाते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर आवासीय इलाकों और बच्चों के खेलने के समय. परिवार अब अपनी नन्ही बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है, जबकि पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल छाया हुआ है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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