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सरस दूध की पैकेजिंग के लिए जयपुर में लगेगा 150 करोड़ का पॉलीफिल्म प्लांट, RCDF-HRL के बीच होगा MOU

Rajasthan News: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर में करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पॉलीफिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा, जिसके लिए जल्द ही हिन्दुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड (HRL) के साथ MOU होगा. इस प्लांट में सरस दूध और दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग के लिए पॉलीफिल्म तैयार की जाएगी.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jul 21, 2026, 01:52 PM|Updated: Jul 21, 2026, 01:52 PM
सरस दूध की पैकेजिंग के लिए जयपुर में लगेगा 150 करोड़ का पॉलीफिल्म प्लांट, RCDF-HRL के बीच होगा MOU
Image Credit: Polyfilm Manufacturing PlantSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: औद्योगिक विकास और सहकारिता को नई रफ्तार देने की पहल के तहत आरसीडीएफ अब पैकेजिंग उद्योग में बड़ी एंट्री करने जा रहा है. जयपुर में करीब 150 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक और पूर्णतः स्वचालित पॉलीफिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा.

RCDF और हिन्दुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के बीच होगा MOU

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इस परियोजना के लिए आरसीडीएफ और हिन्दुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के बीच जल्द ही एमओयू होगा. इस प्लांट से सरस दूध और दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग के लिए पॉलीफिल्म का उत्पादन होगा, जिससे बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और राज्य में सहकार से समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है. सरस दूध और दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग के लिए अब राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) खुद पॉलीफिल्म तैयार करेगा.

150 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा अत्याधुनिक प्लांट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पहल के तहत जयपुर में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक एवं पूर्णतः स्वचालित पॉलीफिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा. इसके लिए आरसीडीएफ और हिन्दुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरएल) के बीच जल्द एमओयू होगा.

आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि प्रस्तावित प्लांट की 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता होगी. इससे सरस से जुड़े जिला दुग्ध संघों को पैकेजिंग सामग्री की नियमित और अपेक्षाकृत सस्ती आपूर्ति होगी. वर्तमान में दुग्ध संघों की पॉलीफिल्म खपत 12 से 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन है, जबकि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त उत्पादन निजी डेयरियों को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा.

45 लाख से बढ़ाकर 65 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संकलित करने का लक्ष्य

श्रुति भारद्वाज ने बताया कि फिलहाल राज्यभर में औसतन 45 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संकलित कर रहा है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में पैकेजिंग सामग्री के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता भी कम होगी. एमओयू के तहत हिन्दुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड प्लांट की डीपीआर तैयार करने, मशीनरी स्थापना, तकनीकी सहायता, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पूरे वर्ष कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा.

इससे उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीफिल्म का उत्पादन कम लागत पर संभव हो सकेगा. आरसीडीएफ का यह कदम डेयरी क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में ही नहीं, बल्कि सहकारी क्षेत्र को नए औद्योगिक विस्तार से जोड़ने की पहल भी माना जा रहा है. पैकेजिंग सामग्री का स्थानीय उत्पादन बढ़ने से लागत घटेगी, आपूर्ति सुचारू होगी और भविष्य में निजी डेयरियों के लिए भी नया विकल्प उपलब्ध होगा.

बहरहाल, अब तक सरस दूध की पैकेजिंग के लिए पॉलीफिल्म बाहरी कंपनियों से खरीदी जाती थी, लेकिन अपना प्लांट शुरू होने के बाद यह निर्भरता काफी कम हो जाएगी. इससे न सिर्फ लागत घटेगी और समय पर सप्लाई सुनिश्चित होगी, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन निजी डेयरियों को बेचकर आरसीडीएफ नई आय भी अर्जित कर सकेगा. यानी यह प्लांट केवल पैकेजिंग का नहीं, बल्कि सहकारिता को उद्योग और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की नई शुरुआत साबित होगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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