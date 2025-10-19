Zee Rajasthan
दिवाली पर रोशनी से जगमगाया राजस्थान, शहरों में लगीं 16 लाख स्ट्रीट लाइटें

Jaipur News: दीपावली से पहले राजस्थान के शहर रोशनी से जगमगा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लोगों को त्वरित सुविधा उपलब्ध करवाने और नगरीय सेवाओं में सुधार की दृष्टि से ‘शहरी सेवा शिविर’ शुरू किए गए. इन शिविरों से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में चमक मिली है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 19, 2025, 09:52 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 09:52 PM IST

राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 16 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है. लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 17 सितंबर से सेवा शिविर लगाए गए. इन शिविरों में स्ट्रीट लाइट मरम्मत से जुड़े 89 हजार 937 मामले सामने आए. इन सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध कर दिया.

राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 16 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है. लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 17 सितंबर से सेवा शिविर लगाए गए. इन शिविरों में स्ट्रीट लाइट मरम्मत से जुड़े 89 हजार 937 मामले सामने आए. इन सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध कर दिया.

37 हजार से अधिक नई लाइटें लगाई गई

इसी प्रकार शहरी सेवा शिविर के दौरान 37 हजार 952 नई लाइटें लगाई जा चुकी हैं. इसके साथ ही अतिरिक्त 2 लाख लाइटें लगाने का काम चल रहा है. सरकार का दावा है कि दीपावली से पहले सड़कों और गलियों में फैली रोशनी लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर घर, हर गली और हर चौक रोशनी से नहाए, ताकि सुरक्षा, सुविधा और सौंदर्य का संगम हो सके.

दीपावली पर्व पर जयपुर की ऐतिहासिक चारदीवारी रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी. छोटी चौपड़ पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने व्यापारियों के साथ महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा सहित जयपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे. दीया कुमारी ने पूजा के बाद प्रदेशवासियों से ‘लोकल फॉर वोकल’ और स्वदेशी अपनाने की अपील की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जो पहल की है. वह देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देगी. चारदीवारी की इस बार की सजावट ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर आधारित है. इसमें भारतीय सेना की शौर्यगाथा, ब्रह्मास्त्र, रडार और चंद्रयान मिशन की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर पर आकर्षण झांकी की सेल्फी लेते नजर आए.

