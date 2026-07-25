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167वें आयकर दिवस पर आयकर विभाग की बड़ी पहल, कर्मचारियों के लिए शुरू हुई आपात सेवा

Income Tax Day 2026: जयपुर में 167वें आयकर दिवस के अवसर पर आयकर विभाग ने भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया तथा आयकर परिवार आपात सेवा की शुरुआत की गई. 

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 25, 2026, 04:10 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 04:10 PM IST
167वें आयकर दिवस पर आयकर विभाग की बड़ी पहल, कर्मचारियों के लिए शुरू हुई आपात सेवा
Image Credit: Income Tax Day 2026

Income Tax Day 2026: राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित आयकर विभाग द्वारा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमीत कुमार की अध्यक्षता में 167वें आयकर दिवस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि CGST मुख्य आयुक्त हरमीत सिंह नारंग रहे. साथ ही कार्यक्रम में विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और अन्य अतिथि मौजूद रहे.

अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का बधाई संदेश पढ़ा गया. इस अवसर पर विभाग की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई. वक्ताओं ने करदाता सेवा, विभाग की उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में आयकर विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला.

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अधिकारियों और कर्मचारियों को मिला प्रशस्ति पत्र

कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कार दिए गए. साथ ही विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों और टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया. आयकर दिवस पर आयकर परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए आयकर परिवार आपात सेवा की शुरुआत की गई, जिसका लाभ विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारी समेत उनके परिवारजन को मिलेगा.

प्रदेश के सभी 45 आयकर कार्यालयों में मनाया गया आयकर दिवस

आयकर भवन परिसर व आयकर कॉलोनियों में पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के संदेश के साथ वृक्षारोपण किए गए. प्रदेश के सभी 45 आयकर कार्यालयों पूर्व में भरतपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर और उत्तर में श्रीगंगानगर से लेकर दक्षिण में बांसवाड़ा तक 167वां आयकर दिवस मनाया गया.

इस उपलक्ष्य में आयकर विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त 45 कार्यालयों में वृक्षारोपण, जन-जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों के लिए चित्रकारी और पेंटिंग, निबंध लेखन, डिबेट और कविता-पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से अधिक विद्यार्थियों तथा 80 से अधिक शिक्षकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही.

5 केन्द्रों पर साइक्लोथॉन और वॉकाथॉन समेत 19 स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर आयोजित किए गए. बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और लोगों की सहभागिता से 200 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया गया.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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