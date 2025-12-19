Zee Rajasthan
फर्जी मेडिकल बिल मामले में 10 शिक्षक और 7 पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

RGHS Scam: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में सरकारी कोष का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारियों की शासन सचिव (वित्त) की ओर से कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया 17 कर्मचारी सामने आए हैं.

Published: Dec 19, 2025, 09:50 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 09:50 PM IST

RGHS Scam: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में सरकारी कोष का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारियों की शासन सचिव (वित्त) की ओर से कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया 17 कर्मचारी सामने आए हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग में 10 एवं पुलिस महकमे में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है.

पुलिस में 4 महिला पुलिसकर्मी, जबकि शिक्षा विभाग में 10 में से 5 महिला शिक्षक शामिल हैं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को एसपी दिगंत आनंद ने 4 महिला कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है.

प्रथम दृष्टया सामने आया है कि कई पुलिसकर्मियों ने फर्जी बिल बनाकर दवाओं के नाम पर कैश तक उठा लिया. एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पुलिसकर्मियों की ओर से आरजीएचएस स्कीम में अनियमितता बरती है. जांच रिपोर्ट के बाद कांस्टेबल अंजू कुमारी, सत्यवती, योगेश कुमारी, प्रहलाद, जितेंद्र सिंह, मिथलेश और मनोज कुमार को सस्पेंड किया है.

इसी प्रकार संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग दलवीर सिंह ने जांच रिपोर्ट के बाद संभाग स्तर से 10 कर्मचारियों को निलंबित किया है. इनमें शिक्षक मनीषा कुमारी, रेखा गर्ग, मनोज कुमार जाट, शुभम कुमार, पुष्पेन्द्र सिंह, लाल सिंह, कृष्णा जाट, महेन्द्र यादव, प्रेमलता एवं अंजना सिंह शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा के अधीन आने वाले दो शिक्षकों भाग्यश्री और करतार सिंह को पूर्व में निलंबित किया गया था. हालांकि इनमें से करतार सिंह कोर्ट से स्टे ले आए हैं. विभाग ने इनके खिलाफ चार्जशीट के लिए भी लिखा है.

