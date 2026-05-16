/नाकाम हो रही तस्करों की हर चाल, ANTF के ‘सूंघने वाले सिपाही’ बन रहे नशे के दुश्मन

Jaipur News: राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ चल रही सख्त जंग में अब पुलिस का सबसे प्रभावी हथियार बन गए हैं ANTF के प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स. तस्कर भले ही नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करके नशा छिपाने की कोशिश करें, लेकिन ANTF के ‘सूंघने वाले सिपाही’ हर बार उनकी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं.

ANTF डॉग स्क्वॉड का शानदार प्रदर्शन

राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के ट्रेंड डॉग स्क्वॉड ने हाल के महीनों में जबरदस्त सफलता हासिल की है. ‘सुजेन’, ‘नौवी’ और ‘प्रिंस (पापा)’ नाम के ये तीनों कुत्ते अब नशा तस्करों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं. इनकी तेज सूंघने की क्षमता और विशेष प्रशिक्षण ने पुलिस को कई मुश्किल ऑपरेशनों में बड़ी कामयाबी दिलाई है.अब तक इन डॉग्स की मदद से 19 बड़ी NDPS कार्रवाइयों में पुलिस को सफलता मिल चुकी है. तस्कर नशे को जमीन में गाड़कर, दीवारों में छिपाकर, फलों के बगीचों में या फिर घरों के गुप्त स्थानों पर रखकर भी पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्निफर डॉग्स हर बार सटीक लोकेशन तक पुलिस टीम को ले जाते हैं.

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तस्करों की नई चालें और डॉग्स की सूझबूझ

नशा तस्कर अब पारंपरिक तरीकों से हटकर आधुनिक तकनीक अपनाने लगे हैं. वे नशा पदार्थों को प्लास्टिक के पैकेटों में सील करके खेतों में दबा देते हैं या फिर पुराने मकानों की छतों और दीवारों में छिपा देते हैं. कई बार तो ऐसे स्थानों पर भी नशा रखा जाता है जहां सामान्य तलाशी में पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है. लेकिन ANTF के इन प्रशिक्षित कुत्तों ने तस्करों की सारी चालें बेकार कर दी हैं. इनकी सूंघने की अद्भुत क्षमता के कारण छिपे हुए मादक पदार्थ भी आसानी से बरामद हो रहे हैं.

विभिन्न जिलों में की गई बड़ी कार्रवाइयां

ANTF के डॉग स्क्वॉड ने फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में सफल ऑपरेशन किए हैं. इन कार्रवाइयों में भारी मात्रा में डोडा-पोस्त, अफीम, गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए. कई मामलों में तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार भी किया गया.ये सफलताएं साबित करती हैं कि ANTF न सिर्फ मानव बल पर, बल्कि इन खास कुत्तों की मदद से भी नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में लगातार आगे बढ़ रही है.