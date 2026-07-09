/जयपुर-अजमेर रोड पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा, ट्रेलर ने सिर-चेहरे को कुचला, तड़प-तड़पकर युवती की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. श्याम नगर थाना क्षेत्र में जयपुर-अजमेर रोड स्थित 200 फीट बाइपास के पास बुधवार दोपहर करीब 3:45 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक टैक्सी को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि बाइक पर पीछे बैठी 19 वर्षीय युवती सड़क पर गिर गई और बेकाबू ट्रेलर उसके सिर और चेहरे को कुचलते हुए निकल गया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.



नौकरी पर जाने के लिए बुक की थी बाइक टैक्सी

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मृतका की पहचान दौसा जिले के गीजगढ़ निवासी भारती सैनी (19) के रूप में हुई है. वह जयपुर के अजमेर रोड स्थित महिंद्रा सेज के एक वेयरहाउस में नौकरी करती थी. जानकारी के अनुसार भारती ने भांकरोटा जाने के लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक की थी. बाइक चालक उसे लेकर हीरापुरा बाइपास से गुजर रहा था. इसी दौरान सड़क निर्माण कार्य चल रहा था और ठेकेदार के वाहन सड़क किनारे खड़े होने के कारण बाइक चालक को अपनी बाइक दाईं ओर मोड़नी पड़ी. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी.



युवती की मौके पर मौत, चालक गंभीर घायल

टक्कर लगते ही भारती सड़क पर गिर गई और ट्रेलर उसे कुचलते हुए आगे निकल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी. बाइक चालक बाईं ओर गिरने के कारण ट्रेलर की चपेट में आने से बच गया, हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं. घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है.



एक दिन पहले भी इसी जगह हुआ था बड़ा हादसा

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी स्थान पर एक दिन पहले भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ था. तेज रफ्तार ट्रेलर ने फुटपाथ पर बैठे एक परिवार को कुचल दिया था. उस हादसे में तीन मासूम बच्चों और उनके पिता की मौत हो गई थी, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी. लगातार दूसरे दिन हुए इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही श्याम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. फरार ट्रेलर चालक की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि चालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.



सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

लगातार दो दिनों में एक ही स्थान पर हुए भीषण सड़क हादसों ने प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं. वहीं, भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही भी इन हादसों की बड़ी वजह बन रही है. लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण, स्पीड मॉनिटरिंग और निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है.

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