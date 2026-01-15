Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में संक्रांति पर चीख-पुकार, पतंगबाजी के हादसों से दहला शहर, 2 की मौत, 41 घायल

Jaipur Makar Sankranti Accidents: जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के दौरान कई दर्दनाक हादसे सामने आए. अलग-अलग इलाकों में हुए इन हादसों में कई लोग घायल हुए, जबकि दो लोगों की जान चली गई. पतंगबाजी का उत्साह कुछ परिवारों के लिए मातम में बदल गया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 15, 2026, 08:54 AM IST | Updated: Jan 15, 2026, 08:54 AM IST

Trending Photos

सीकर हादसा अपडेट: जयपुर ले जाते समय एक और महिला की मौत, आंकड़ा 7 पहुंचा, जानें कैसे हुआ एक्सीडेंट
7 Photos
sikar news

सीकर हादसा अपडेट: जयपुर ले जाते समय एक और महिला की मौत, आंकड़ा 7 पहुंचा, जानें कैसे हुआ एक्सीडेंट

Jaipur Gold Silver Price Update Today: आज न करें सोना-चांदी खरीदने की गलती, पूरी जेब हो जाएगी खाली! जानें ताजा रेट्स
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: आज न करें सोना-चांदी खरीदने की गलती, पूरी जेब हो जाएगी खाली! जानें ताजा रेट्स

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर लौटेगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण सर्दी के बीच बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर लौटेगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण सर्दी के बीच बारिश का अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं सरपंच बनने के बाद मिलती हैं ये बड़ी ताकतें?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं सरपंच बनने के बाद मिलती हैं ये बड़ी ताकतें?

जयपुर में संक्रांति पर चीख-पुकार, पतंगबाजी के हादसों से दहला शहर, 2 की मौत, 41 घायल

Jaipur Makar Sankranti Accidents: मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने और लूटने के दौरान घायल हुए लोगों को जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में लाया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पतंगबाजी से जुड़े हादसों में कुल 41 घायल मरीजों को इमरजेंसी में उपचार के लिए लाया गया. इनमें से 12 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

घायलों में एक बच्चा भी शामिल है, जो काइट विशलैंप के मोम से झुलस गया. बताया जा रहा है कि पतंग उड़ाने के दौरान जलते हुए विशलैंप का मोम बच्चे के शरीर पर गिर गया, जिससे वह झुलस गया. बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

10 वर्षीय बच्चे की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी दौरान एक और गंभीर हादसे में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे की पहचान धीर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, बच्चा गाड़ी का सनरूफ खोलकर खड़ा था, तभी मांझे से तेज कट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की वजह मांझे से लगा गहरा कट बताई जा रही है.

पतंग लूटने के चक्कर में मौत

इसके अलावा पतंग लूटने के दौरान एक और युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान 26 वर्षीय बबलू बैरवा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पतंग लूटने के चक्कर में वह लिफ्ट के खाली एरिया में चला गया, जहां वह फंस गया और हादसे का शिकार हो गया. इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मकर संक्रांति पर हुए इन हादसों के बाद पतंगबाजी को लेकर एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. मांझे से कटने, छतों और ऊंची जगहों पर जाने तथा पतंग लूटने के दौरान होने वाले हादसे हर साल जानलेवा साबित हो रहे हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से भी लोगों से अपील की जाती रही है कि पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरतें, बच्चों पर विशेष नजर रखें और खतरनाक मांझे का इस्तेमाल न करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news