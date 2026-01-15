जयपुर में संक्रांति पर चीख-पुकार, पतंगबाजी के हादसों से दहला शहर, 2 की मौत, 41 घायल

Jaipur Makar Sankranti Accidents: मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने और लूटने के दौरान घायल हुए लोगों को जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में लाया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पतंगबाजी से जुड़े हादसों में कुल 41 घायल मरीजों को इमरजेंसी में उपचार के लिए लाया गया. इनमें से 12 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

घायलों में एक बच्चा भी शामिल है, जो काइट विशलैंप के मोम से झुलस गया. बताया जा रहा है कि पतंग उड़ाने के दौरान जलते हुए विशलैंप का मोम बच्चे के शरीर पर गिर गया, जिससे वह झुलस गया. बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

10 वर्षीय बच्चे की मौत

इसी दौरान एक और गंभीर हादसे में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे की पहचान धीर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, बच्चा गाड़ी का सनरूफ खोलकर खड़ा था, तभी मांझे से तेज कट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की वजह मांझे से लगा गहरा कट बताई जा रही है.

पतंग लूटने के चक्कर में मौत

इसके अलावा पतंग लूटने के दौरान एक और युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान 26 वर्षीय बबलू बैरवा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पतंग लूटने के चक्कर में वह लिफ्ट के खाली एरिया में चला गया, जहां वह फंस गया और हादसे का शिकार हो गया. इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मकर संक्रांति पर हुए इन हादसों के बाद पतंगबाजी को लेकर एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. मांझे से कटने, छतों और ऊंची जगहों पर जाने तथा पतंग लूटने के दौरान होने वाले हादसे हर साल जानलेवा साबित हो रहे हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से भी लोगों से अपील की जाती रही है कि पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरतें, बच्चों पर विशेष नजर रखें और खतरनाक मांझे का इस्तेमाल न करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

