दर्दनाक हादसों से दहला जयपुर, लोहे का एंगल कार में आर-पार घुसा, चालक की मौत, पढ़ें मामले

Jaipur News: पिंक सिटी शुक्रवार को 2 दर्दनाक हादसों से दहल उठी. मुरलीपुरा और पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें लापरवाही साफ नजर आ रही है.
 

दर्दनाक हादसों से दहला जयपुर, लोहे का एंगल कार में आर-पार घुसा, चालक की मौत, पढ़ें मामले

Jaipur News: राजधानी जयपुर में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को हुए दो दर्दनाक सड़क हादसों ने शहर को झकझोर दिया. मुरलीपुरा और पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें लापरवाही साफ नजर आ रही है. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है.

मुरलीपुरा- लोहे का एंगल कार में आर-पार घुसा, चालक की मौत
देर रात मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के केडिया पैलेस के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लोहे के एंगल से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि लोहे का एंगल कार को चीरता हुआ सीधे चालक के शरीर में आर-पार घुस गया.हादसे के समय चालक के बगल वाली सीट पर उसका दोस्त बैठा था, जो सुरक्षित बच गया.

मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों ने कटर मशीन की मदद से लोहे के एंगल को काटकर चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान आनंद सिंह शेखावत (निवासी कालवाड़ रोड) की मौत हो गई.पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है. वेस्ट पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टक्कर की भयावहता देखी जा सकती है.

पत्रकार कॉलोनी-बाइक सवारों की टक्कर में एक की मौत, चालक फरार
दूसरा हादसा पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर के पास हुआ. सामने आए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, तीन युवक एक ही बाइक पर सवार थे और बाइक के पेट्रोल टैंक पर प्याज़ का बोरा रखा हुआ था. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी.हादसे में बाइक पर सबसे पीछे बैठे रामकरण गुर्जर की मौत हो गई, जबकि रमेश और भीम माली गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मुहाना मंडी में मजदूरी करते थे.प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवारों की भी
लापरवाही सामने आई है.

तीन सवारी एक साथ थे और हेलमेट नहीं पहना था और सामान लादकर चल रहे थे. यही हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है. टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. दोनों घटनाएं यह दर्शाती हैं कि तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कितनी घातक साबित हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

