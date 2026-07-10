/SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान, 2000 MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

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SMSHospital Jaipur: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह ने हृदय रोग इलाज के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है. SMS अस्पताल का कार्डियो-थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी CTVS विभाग अब 2000 मिनिमल इनवेसिव कार्डियक सर्जरी MICS सफलतापूर्वक पूरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है.
क्या है MICS तकनीक
MICS यानी मिनिमल इनवेसिव कार्डियक सर्जरी में हृदय का ऑपरेशन 2-3 इंच के छोटे चीरे से किया जाता है. इसमें छाती की हड्डी नहीं काटी जाती. जबकि पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी में 7-8 इंच का चीरा लगाकर हड्डी काटनी पड़ती है.
15 साल में 2000 से ज्यादा नया जीवन
पिछले 15 वर्षों में SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने इस तकनीक से हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट MVR, AVR, DVR, बाईपास CABG और जन्मजात हृदय रोग की 2000 सर्जरी सफलतापूर्वक की है.
MICS के फायदे
छोटे चीरे से मरीज को कम तकलीफ और खून की कम जरूरत पड़ेगी. छोटा चीरा होने से संक्रमण की आशंका घटती है. मरीज 2-3 दिन में चलने-फिरने लगता है और 4-5 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है. ओपन सर्जरी में 10-12 दिन लगते हैं. अधिकतर ऑपरेशन राज्य सरकार की कैशलेस योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त किए गए.
SMS की अपनी तकनीक बनी वरदान
कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा ने बताया कि SMS हॉस्पिटल में होने वाली मिनिमल इनवेसिव तकनीक में सभी मरीजों की बाईपास सर्जरी सेंट्रल कैन्युलेशन से की जाती है. यह तरीका बाकी सेंटर से अलग है. इसमें मरीज को अलग जगह चीरा नहीं लगाया जाता, जिससे रिकवरी और जल्दी होती है. उन्होंने बताया कि यह गरीब मरीजों के लिए वरदान है. पहले ऐसे ऑपरेशन विदेशों और भारत के कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ही होते थे. अब SMS में कैशलेस योजना के तहत फ्री होते हैं.
मरीजों ने सुनाई आपबीती
38 वर्षीय रामकुमार ने बताया कि मेरे 2 वाल्व, मिट्रल और ऑर्टिक बदलने थे. प्राइवेट में 8 लाख का खर्च बता रहे थे. यहां छोटे चीरे से ऑपरेशन फ्री में हुआ और 6 दिन में घर आ गया.
किसकी मेहनत रंग लाई
SMS अस्पताल में MICS की शुरुआत 2011-12 में डॉ. अनिल शर्मा ने की थी, उनकी टीम में प्रोफेसर डॉ. सुनील दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मोहित शर्मा, डॉ. सौरभ मित्तल और डॉ. वक्ता राम चौधरी शामिल हैं. कार्डियक एनेस्थीसिया टीम से डॉ. रिमी मीना, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट और नर्सिंग स्टाफ का भी बड़ा योगदान रहा.
राजस्थान सरकार ने SMS में अति आधुनिक वैस्कुलर इंस्टीट्यूट बनवाया है. इसी साल 212 बेड का नया केंद्र, नया ICU, ऑपरेशन थिएटर और हाइब्रिड कैथ लैब शुरू होने वाला है. इससे कार्डियक सर्जरी विभाग को और मजबूती मिलेगी.
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