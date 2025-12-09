Rajasthan News: राजस्थान में 2 साल में ही बड़ा बदलाव, सड़क हादसे कम, 810 नई बसें, धार्मिक स्थलों के लिए स्पेशल सेवा

Rajasthan News: राज्य सरकार के परिवहन विभाग और राजस्थान रोडवेज में पिछले 2 वर्ष मे कई महत्वपूर्ण नवाचार हुए हैं. राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की भ्रष्टाचार में लिप्त छवि को सुधारने के लिए परिवहन सेवाओं में आईटी के उपयोग से पारदर्शिता लाने पर जोर दिया है. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए हादसे कम करने की तैयारी है. वहीं राजस्थान रोडवेज में भी नवाचारों के माध्यम से घाटा पाटने और राजस्व लीकेज खत्म के प्रयास किए जा रहे हैं. क्या रही हैं रोडवेज और परिवहन की उपलब्धियां, जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए-

परिवहन विभाग का प्रमुख रूप से फोकस आईटी नवाचार और विभाग में पारदर्शिता लाने को लेकर रहा है. विभाग ने वाहन पोर्टल से जुड़ी 24 सेवाओं और सारथी पोर्टल से जुड़ी 18 सेवाओं को ऑनलाइन किया है. इससे परिवहन विभाग से जुड़े काफी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं. दिल्ली-वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर अगस्त 2024 से एनआईसी द्वारा आईटीएमएम को इंटिग्रेट किया गया है. यानी यहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा चुका है. इससे ओवरस्पीडिंग करने पर वाहन चालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं. इसी तरह बगैर वाहन फिटनेस, बीमा, आरसी, परमिट, पीयूीसीसी नहीं होने वाणिज्यिक वाहनों के टोल डेटा के आधार पर चालान किए जा रहे हैं. परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी कवायद शुरू की है. इसके तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट के ट्रेनिंग सेंटर्स में आमजन को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है. वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग ने स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन में टैक्स कटौती की थी. वहीं स्पेयर टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाकर 1 माह करने, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के टैक्स में भी 10 फीसदी कटौती की जा चुकी है.

परिवहन विभाग में यह रही प्रमुख उपलब्धियां

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

- ई-डिटेक्शन सिस्टम को लागू किया गया, इससे टोल डेटा के आधार पर चालान

- 47 डिजिटल कार इंटरसेप्टर और 42 बाइक इंटरसेप्टर को ITMS से इंटिग्रेट किया

- इससे ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, नो पार्किंग आदि चालान हो रहे

- मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में घायलों की मदद पर राशि 5 से 10 हजार की गई

- घायल व्यक्ति को 72 घंटे तक सभी राजकीय-निजी अस्पताल में नि:शुल्क उपचार

- सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से 10 साल की सड़क सुरक्षा रणनीति बनाई जा रही

- बाहर ले जाए गए वाहनों के ओटीटी रिफंड के लिए अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष की गई

- ई-रवन्ना के ओवरलोडिंग प्रकरणों में कम्पाउंडिंग राशि 95 प्रतिशत कम की गई

- अन्य राज्यों से लाए वाहनों के ओटीटी की गणना पोर्टल से करने की व्यवस्था हुई लागू

- ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स की पॉलिसी 2 जुलाई से लागू, 21 ATS के लिए पीआरसी जारी

- वाहन ट्रांसफर के समय वाहन को RTO-DTO कार्यालय लाने की अनिवार्यता खत्म

- प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड

- खैरथल-तिजारा, डीग, अनूपगढ़ में जिला परिवहन कार्यालय खोले गए

- बाड़मेर के धोरीमन्ना, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले गए

- विभिन्न श्रेणियों में 95 नए मार्ग खोले, यातायात के लिए 2001 परमिट जारी किए गए

वहीं दूसरी तरफ रोडवेज में बसों में किराए में रियायत देने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी गई है. 60 से 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सीमा में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा चुका है. 31 अक्टूबर 2025 तक 81.42 लाख यात्री इस सेवा का लाभ ले चुके हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के एक सहयोगी को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है. इसमें भी 5168 यात्रियों ने सुविधा का लाभ उठाया है. लोकतंत्र सेनानियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी गई, जिसमें 31 अक्टूबर तक 10064 लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं.

घाटे से उबरने लगी राजस्थान रोडवेज

- धार्मिक स्थानों के लिए बसें बढ़ाने पर जोर, गोवर्धनजी, सालासर बालाजीधाम,

- रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्री करणमी माता, कैलादेवी माता के लिए एसी बसें चलाई गई

- ग्रामीण क्षेत्राें यात्रियों की सुविधा के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' की शुरुआत

- वर्ष 2024-25 में रोडवेज बसों में सर्वकालिक उच्चतम यात्रीभार 99.3 प्रतिशत अर्जित

- महाकुंभ 2025 में 11 लाख किमी बस संचालन से 78 हजार यात्रियों को सुविधा दी गई

- 2 वर्ष में 798 एक्सप्रेस, 12 सुपरलग्जरी, कुल 810 बसें खरीदकर शामिल की गई

- रोडवेज के बेड़े में विभिन्न श्रेणी की 352 बसें अनुबंध पर ली गई

- महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों की मदद हेतु व्हीकल ट्रैकिंग व पैनिक बटन सुविधा शुरू की

- रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों को परीक्षा से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद नि:शुल्क यात्रा

- रोडवेज बसों में पिछले 2 वर्ष में 164.98 लाख अभ्यर्थियों ने नि:शुल्क यात्रा की

- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 वर्ष में 12.78 लाख महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा

- इस वर्ष रक्षाबंधन पर 2 दिन नि:शुल्क यात्रा, 16.04 लाख महिलाओं ने की नि:शुल्क यात्रा

- राज्य सरकार के 2 साल

- परिवहन और रोडवेज से जुड़ी उपलब्धियां

- परिवहन विभाग में सड़क दुर्घटनाएं कम करने पर जोर

- आईटी के उपयोग से भ्रष्टाचार में कमी आएगी

- 10 साल की सड़क सुरक्षा रणनीति पर काम जारी

- रोडवेज में 810 नई बसों की खरीद

- धार्मिक महत्व के स्थानों के लिए नई बस सेवा

- राखी पर 16 लाख बहनों को कराई नि:शुल्क यात्रा

- 10 नए बस अड्डों का शुरू हुआ निर्माण

राज्य सरकार के परिवहन विभाग और राजस्थान रोडवेज में पिछले 2 वर्ष मे कई महत्वपूर्ण नवाचार हुए हैं. राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की भ्रष्टाचार में लिप्त छवि को सुधारने के लिए परिवहन सेवाओं में आईटी के उपयोग से पारदर्शिता लाने पर जोर दिया है. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए हादसे कम करने की तैयारी है. वहीं राजस्थान रोडवेज में भी नवाचारों के माध्यम से घाटा पाटने और राजस्व लीकेज खत्म के प्रयास किए जा रहे हैं. क्या रही हैं रोडवेज और परिवहन की उपलब्धियां, जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए-

परिवहन विभाग का प्रमुख रूप से फोकस आईटी नवाचार और विभाग में पारदर्शिता लाने को लेकर रहा है. विभाग ने वाहन पोर्टल से जुड़ी 24 सेवाओं और सारथी पोर्टल से जुड़ी 18 सेवाओं को ऑनलाइन किया है. इससे परिवहन विभाग से जुड़े काफी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं. दिल्ली-वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर अगस्त 2024 से एनआईसी द्वारा आईटीएमएम को इंटिग्रेट किया गया है. यानी यहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा चुका है. इससे ओवरस्पीडिंग करने पर वाहन चालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं. इसी तरह बगैर वाहन फिटनेस, बीमा, आरसी, परमिट, पीयूीसीसी नहीं होने वाणिज्यिक वाहनों के टोल डेटा के आधार पर चालान किए जा रहे हैं. परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी कवायद शुरू की है. इसके तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट के ट्रेनिंग सेंटर्स में आमजन को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है. वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग ने स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन में टैक्स कटौती की थी. वहीं स्पेयर टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाकर 1 माह करने, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के टैक्स में भी 10 फीसदी कटौती की जा चुकी है.

परिवहन विभाग में यह रही प्रमुख उपलब्धियां

- ई-डिटेक्शन सिस्टम को लागू किया गया, इससे टोल डेटा के आधार पर चालान

- 47 डिजिटल कार इंटरसेप्टर और 42 बाइक इंटरसेप्टर को ITMS से इंटिग्रेट किया

- इससे ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, नो पार्किंग आदि चालान हो रहे

- मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में घायलों की मदद पर राशि 5 से 10 हजार की गई

- घायल व्यक्ति को 72 घंटे तक सभी राजकीय-निजी अस्पताल में नि:शुल्क उपचार

- सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से 10 साल की सड़क सुरक्षा रणनीति बनाई जा रही

- बाहर ले जाए गए वाहनों के ओटीटी रिफंड के लिए अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष की गई

- ई-रवन्ना के ओवरलोडिंग प्रकरणों में कम्पाउंडिंग राशि 95 प्रतिशत कम की गई

- अन्य राज्यों से लाए वाहनों के ओटीटी की गणना पोर्टल से करने की व्यवस्था हुई लागू

- ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स की पॉलिसी 2 जुलाई से लागू, 21 ATS के लिए पीआरसी जारी

- वाहन ट्रांसफर के समय वाहन को RTO-DTO कार्यालय लाने की अनिवार्यता खत्म

- प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड

- खैरथल-तिजारा, डीग, अनूपगढ़ में जिला परिवहन कार्यालय खोले गए

- बाड़मेर के धोरीमन्ना, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले गए

- विभिन्न श्रेणियों में 95 नए मार्ग खोले, यातायात के लिए 2001 परमिट जारी किए गए

वहीं दूसरी तरफ रोडवेज में बसों में किराए में रियायत देने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी गई है. 60 से 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सीमा में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा चुका है. 31 अक्टूबर 2025 तक 81.42 लाख यात्री इस सेवा का लाभ ले चुके हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के एक सहयोगी को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है. इसमें भी 5168 यात्रियों ने सुविधा का लाभ उठाया है. लोकतंत्र सेनानियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी गई, जिसमें 31 अक्टूबर तक 10064 लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं.

घाटे से उबरने लगी राजस्थान रोडवेज

- धार्मिक स्थानों के लिए बसें बढ़ाने पर जोर, गोवर्धनजी, सालासर बालाजीधाम,

- रामदेवरा, श्रीनाथजी, श्री करणमी माता, कैलादेवी माता के लिए एसी बसें चलाई गई

- ग्रामीण क्षेत्राें यात्रियों की सुविधा के लिए 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' की शुरुआत

- वर्ष 2024-25 में रोडवेज बसों में सर्वकालिक उच्चतम यात्रीभार 99.3 प्रतिशत अर्जित

- महाकुंभ 2025 में 11 लाख किमी बस संचालन से 78 हजार यात्रियों को सुविधा दी गई

- 2 वर्ष में 798 एक्सप्रेस, 12 सुपरलग्जरी, कुल 810 बसें खरीदकर शामिल की गई

- रोडवेज के बेड़े में विभिन्न श्रेणी की 352 बसें अनुबंध पर ली गई

- महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों की मदद हेतु व्हीकल ट्रैकिंग व पैनिक बटन सुविधा शुरू की

- रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों को परीक्षा से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद नि:शुल्क यात्रा

- रोडवेज बसों में पिछले 2 वर्ष में 164.98 लाख अभ्यर्थियों ने नि:शुल्क यात्रा की

- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 वर्ष में 12.78 लाख महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा

- इस वर्ष रक्षाबंधन पर 2 दिन नि:शुल्क यात्रा, 16.04 लाख महिलाओं ने की नि:शुल्क यात्रा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!