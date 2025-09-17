जेके लोन में बच्चों के लिए CTVS यूनिट शुरू, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने किया उद्घाटन

Jaipur News: जयपुर जिले के जेके लोन अस्पताल में अब दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों को एक ही छत के नीचे इलाज मिल सकेगा.
Jaipur News: राजस्थान में जयपुर जिले के जेके लोन अस्पताल में अब दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों को एक ही छत के नीचे इलाज मिल सकेगा. छह महीने से तैयार पड़ी 20 करोड़ की लागत वाली डेडिकेटेड कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) यूनिट का उद्घाटन आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कर दिया.
इस यूनिट में 80 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 10 एडवांस आईसीयू, 5 एचडीयू और 65 जनरल बेड शामिल हैं. यूनिट के तहत अब बच्चों के लिए अलग से ऑपरेशन थियेटर (ओटी) और कैथलैब की सुविधा उपलब्ध होगी.
अब तक बच्चों और बड़ों की सर्जरी एक ही ओटी में होती थी, जिससे गरीब परिवारों को लंबे समय तक वेटिंग का सामना करना पड़ता था. नई यूनिट के शुरू होने से न केवल इलाज में आसानी होगी, बल्कि सर्जरी की लंबी प्रतीक्षा सूची भी घटेगी. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि यह यूनिट सरकार की बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
देश में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुरूआत की. राजभवन से राज्यपाल हरिभाउ बागडे़ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े. इस दौरान पीएम नरेद्र मोदी ने कहा कि भारत भर में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है.
राज्यपाल बागडे़ ने कहा कि देश में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राष्ट्रव्यापी सघन अभियान से महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रारंभिक पहचान, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा. यह अभियान बेहतर पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के लिए जागरुकता की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण है.
