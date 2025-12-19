900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में SIT के रडार पर 200 इंजीनियर, ACB जांच तेज

Jaipur News: राजस्थान के JJM घोटाले में 200 इंजीनियर SIT के रडार पर हैं. चीफ इंजीनियर से लेकर JEN तक एसीबी के जांच के घेरे में हैं. 900 करोड़ के घोटाले में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सूत्रों की माने तो SIT ने एक्सपर्ट्स से दस्तावेजों की जानकारी ली. SIT कई बार जलदाय मुख्यालय भी पहुंची.

वहीं आईबी की नजर भी PHED पर टिकी है. बहुत जल्द SIT जांच के घेरे में आए इंजीनियर्स को पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुला सकती है. सूत्रों के मुताबिक जेजेएम घोटाले में SIT 4 मसलों को लेकर गहनता से जांच कर रही है. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि बडे़ स्तर पर विभाग ने कार्रवाई की. सरकार की बनाई एसआईटी भी लगातार काम कर रही है.

20,000 करोड़ के स्पेशल टेंडर

जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जांच करेगी. 20 टेंडरों में शर्तें नियम बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई. टेंडरों में साइड इंस्पेक्शन की शर्त लगाई थी, जिसमें टेंडर से पहले ही भाग लेने वाली फर्मों को साइट इंस्पेक्शन करना था और एक्सईएन को इसका प्रमाण पत्र देना था.

इस प्रक्रिया से ये पहले ही पता लग गया था कि कौन-कौन सी फर्में टेंडरों में भाग ले रही हैं. जिस कारण पारदर्शिता पूरी तरह से भंग हुई. हालांकि वित्त विभाग ने इन टेंडरों को रद्द कर दिया, लेकिन विशेष शर्त लगाने वाले इंजीनियर्स पर एसीबी शिकंजा कस सकती है.

फर्जी प्रमाण में किस-किस की भूमिका

इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में कौन-कौन से इंजीनियर्स की भूमिका है. इसकी एसआईटी जांच करेगी. पिछली सरकार में इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 900 करोड़ के टेंडर जारी किए. ये टेंडर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को दिए गए. जब मामला खुला तो जांच के लिए एक्सईएन विशाल सक्सेना ने केरल जाकर झूठी रिपोर्ट पेश की. चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि एसआई ने जो दस्तावेज मांगे, वो जल जीवन मिशन दफ्तर ने सौंपे हैं.

55 करोड़ के फर्जी पेमेंट पर गहरी नजर

श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम के 55 करोड़ के फर्जी पेमेंट में किया गया. जिसमें 139 इंजीनियर जांच के दायरे में हैं. इसमें 15 एक्सईएन, 40 एईएन और 50 जेईएन शामिल हैं. इंजीनियर्स ने जयपुर जिला सर्किट में 10 करोड़, कोटपूतली बहरोड़ में 14 करोड़, दौसा में 19 करोड़, अलवर में 3 करोड़, नीमकाथाना और झुंझुनू में 2.50-2.50 करोड़ का फर्जी पेमेंट किया गया.

ठेकेदारों के घर-दफ्तर में मिली एमबी की जांच

घोटाले में चौथा मामला ठेकेदारों के दफ्तर-घर से 178 से ज्यादा मेजरमेंट बुक मिलने की जांच की जा रही है. क्योंकि एमबी सरकार की प्रॉपर्टी है. अब ऐसे में संबंधित इंजीनियर्स एसआईटी के जांच के दायरे में आ सकते हैं. जल्द ही एसआईटी बड़ी संख्या में पूछताछ के लिए बुला सकती हैं.