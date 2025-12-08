Zee Rajasthan
जयपुर में 200 जंगली सुअरों से भरा ट्रक जब्त, गुजरात से दिल्ली ले जा रहे थे

Jaipur News : जयपुर में नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा गया. इस ट्रक में करीब 200 सामान्य शुकर और वाइल्ड बोर अवैध रूप से गुजरात से दिल्ली ले जाए जा रहे थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 08, 2025, 07:31 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 07:52 AM IST

Jaipur News : वन विभाग ने जयपुर के बगरू टोल पर 200 जंगली सूअरों से भरा ट्रक पकड़ा. नाकेबंदी के दौरान विभाग की टीम ने अवैध रूप से सुअर ले जाते ट्रक जब्त किया.

देर रात देर रात नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा गया. इस ट्रक में करीब 200 सामान्य शुकर और वाइल्ड बोर अवैध रूप से गुजरात से दिल्ली ले जाए जा रहे थे.

सूचना पर हरकत में आई वन विभाग की टीम ने नाकाबंदी कर ट्रक को रोका और चालक से पूछताछ की. पकड़े गए ट्रक ड्राइवर को तुरंत झालाना लेपर्ड रिजर्व लाया गया, जहां सभी पशुओं की स्थिति की जांच की गई.

मौके पर सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू अरुण प्रसाद, डीसीएफ विजयपाल सिंह सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. विभाग अब पूरे मामले की गहन जांच में जुट गया है और परिवहन से जुड़े नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है.

अब वन विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर झालाना नाके पर खडा ,जानकारी के मुताबिक अब ट्रक चालक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.वहीं सुअरों को जंगल में छोडा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक जंगली सूअरों की आबादी वन क्षेत्र या ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, जहां भोजन और छिपने की जगह मिल जाती है. जंगली जूअर आसपास के कृषि क्षेत्रों खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं.

जंगली सूअर की तस्करी की वजह उनका मांस और दांत की वजह से होती है. आपको बता दें कि जंगली सूअर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जीव है और इनके शिकार और तस्करी को गौर कानूनी बताया गया है.

जंगली सूअर की तस्करी की वजह उनका मांस और दांत की वजह से होती है. आपको बता दें कि जंगली सूअर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जीव है और इनके शिकार और तस्करी को गौर कानूनी बताया गया है.

