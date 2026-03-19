नवरात्रि पर जनता को बड़ा तोहफा, 207 नई बसें रवाना, ग्रामीण-शहरी रूट्स पर बढ़ेगी सुविधा

207 New Roadways: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बड़ी मजबूती आने वाली है. राज्य सरकार ने सर्विस मॉडल के तहत 207 नई बसों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिन्हें 19 मार्च 2026 (कल) से संचालन में लाया जाएगा. यह कार्यक्रम राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो राज्य की परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कार्यक्रम का विवरण और समय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सुबह 9:15 बजे जयपुर के अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पर इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया गया है, जहां बसों का शुभारंभ भव्य तरीके से होगा. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे. साथ ही रोडवेज चेयरमैन भास्कर ए. सावंत, परिवहन सचिव शुचि त्यागी, परिवहन आयुक्त एवं रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा सहित विभागीय अधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे.



बसों की श्रेणियां और विशेषताएं

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ये 207 बसें विभिन्न श्रेणियों में हैं, जो यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेंगी...

100 ब्ल्यू लाइन 3x2 एक्सप्रेस बसें – तेज और आरामदायक यात्रा के लिए, मुख्य रूप से लंबी दूरी के रूट्स पर.

79 नॉन एसी 2x2 स्टार लाइन बसें – किफायती और सामान्य यात्रियों के लिए उपयुक्त.

28 एसी 2x2 बसें – एयर कंडीशन्ड सुविधा के साथ प्रीमियम यात्रा अनुभव.

ये बसें अनुबंधित (सर्विस मॉडल) हैं, जिसके तहत निजी भागीदारी से रोडवेज का बेड़ा बढ़ाया जा रहा है. इससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन की पहुंच मजबूत होगी और बंद पड़े रूट्स पर भी बसें चल सकेंगी.



सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

कार्यक्रम में परिवहन सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा. इस मौके पर 700 सड़क सुरक्षा अग्रदूतों (मुख्य रूप से महिलाओं) को ISI मार्क वाले हेलमेट वितरित किए जाएंगे. यह पहल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट की आदत डालने के उद्देश्य से की जा रही है. सरकार का मानना है कि ऐसी पहल से राज्य में सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार होगा.

परिवहन व्यवस्था में सुधार का संकेत

बजट घोषणा में रोडवेज को नई बसें देने का प्रावधान किया गया था, जिसका क्रियान्वयन अब हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यह कदम प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में है. राजस्थान दिवस पर यह तोहफा राज्य की प्रगति और जनकल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

ये नई बसें राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित होंगी, जिससे यात्रियों को समय पर और आरामदायक यात्रा मिलेगी. रोडवेज प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यह पहल न केवल परिवहन को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी.

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