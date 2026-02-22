Rajasthan IPS Officers Transfer: राजस्थान कार्मिक विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं.
Trending Photos
Rajasthan IPS Officers Transfer: राजस्थान कार्मिक विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस निर्णय को राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इन अधिकारियों का हुआ तबादला
डॉ. हवा सिंह घुमारिया अब पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) होंगे. बिपिन कुमार पाण्डेय को क्राइम ब्रांच का जिम्मा (ADG) सौंपा गया है. प्रफुल्ल कुमार अब राजस्थान की इंटेलिजेंस (खुफिया विभाग) के नए मुखिया (ADG) होंगे. एच.जी. राघवेन्द्र सुहासा पुलिस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.
शरत कविराज जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं. राहुल प्रकाश जयपुर रेंज के नए आईजी (IG) होंगे. सत्येंद्र सिंह जोधपुर रेंज के आईजी (IG) का जिम्मा संभालेंगे. ओम प्रकाश द्वितीय बीकानेर रेंज के नए आईजी (IG) होंगे. राजेन्द्र प्रसाद गोयल कोटा रेंज की कमान संभालेंगे.
अजय पाल लांबा अब SOG (Special Operations Group) के आईजी (IG) होंगे. विकास कुमार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी (IG) बनाए गए हैं. राजेश सिंह ATS (Anti-Terrorism Squad) की जिम्मेदारी देखेंगे. डॉ. प्रीति चन्द्रा इन्हें कानून व्यवस्था और प्रशासन (Law & Order) का आईजी (IG) लगाया गया है. एस. परिमला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में आईजी (IG) होंगी.
ओम प्रकाश प्रथम जयपुर पुलिस में विशेष आयुक्त (ऑपरेशन्स) होंगे. सत्येन्द्र कुमार राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के CEO बनाए गए हैं. राजेश मीणा होम गार्ड (गृह रक्षा) जयपुर में आईजी होंगे. हेमन्त कुमार शर्मा SCRB जयपुर के आईजी होंगे. हरेन्द्र कुमार महावर CID (CB) जयपुर में आईजी होंगे. राहुल कोटोकी पुलिस मुख्यालय में कार्मिक विभाग के आईजी बनाए गए हैं. कालू राम रावत सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आईजी जयपुर लगाए गए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!