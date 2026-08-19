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निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 RAS के तबादले

राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. DOP ने 21 RAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं, जिनमें कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 19, 2026, 04:43 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 04:43 PM IST
निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 RAS के तबादले
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News: राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है. कार्मिक विभाग (DOP) ने 21 RAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं.

आदेश के तहत कई अधिकारियों को नए पदों पर लगाया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है. तबादलों में विभिन्न जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और नगर निकायों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं. इसे निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

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राजस्थान RAS अधिकारियों के तबादले - देखें पूरी सूची
शैफाली कुशवाहा — शासन उप सचिव, सहायता विभाग, जयपुर से उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर
अशोक कुमार शर्मा-II-अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़ से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर
श्रवण सिंह — पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में से उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़, मोहन चौधरी के स्थान पर
कमल सिंह यादव — उपखण्ड अधिकारी, असनावर (झालावाड़) से आयुक्त, नगर निगम, भीलवाड़ा
महावीर सिंह-II — सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर से उपायुक्त, नगर निगम-II, अजमेर
अरविन्द शर्मा — अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा, राजीव शर्मा के स्थान पर
महेश चन्द्र मान — सहायक आयुक्त-कम-सहायक सचिव, सहायता विभाग, जयपुर से उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन (करौली)
महीपाल सिंह — उप सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर से उपखण्ड अधिकारी, वजीरपुर (सवाई माधोपुर)
राजीव शर्मा — अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
रजनी माधीवाल — परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति विकास निगम, उदयपुर से उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर
सीता शर्मा — उपखण्ड अधिकारी, मूंडवा (नागौर) से सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर
सोहन सिंह नरूका — सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़
भारती भारद्वाज — सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, भरतपुर से उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर (डीग)
निहारिका शर्मा — विशेषाधिकारी (भूमि अवाप्ति), रीको, जयपुर से उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर
विष्णु बंसल — उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर (डीग) से उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अमिता बिश — सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर से सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, श्रीगंगानगर
सुरेश कुमार राव — पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में से उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर
राजीव बडगूजर — उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से उपखण्ड अधिकारी, असनावर (झालावाड़)
मोहन चौधरी — उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर)
रजत — उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन (करौली) से उपखण्ड अधिकारी, मूंडवा (नागौर)
पायल जैन — उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर से भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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