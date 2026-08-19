/निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 RAS के तबादले

राजस्थान RAS अधिकारियों के तबादले - देखें पूरी सूची

शैफाली कुशवाहा — शासन उप सचिव, सहायता विभाग, जयपुर से उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर

अशोक कुमार शर्मा-II-अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़ से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर

श्रवण सिंह — पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में से उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़, मोहन चौधरी के स्थान पर

कमल सिंह यादव — उपखण्ड अधिकारी, असनावर (झालावाड़) से आयुक्त, नगर निगम, भीलवाड़ा

महावीर सिंह-II — सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर से उपायुक्त, नगर निगम-II, अजमेर

अरविन्द शर्मा — अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा, राजीव शर्मा के स्थान पर

महेश चन्द्र मान — सहायक आयुक्त-कम-सहायक सचिव, सहायता विभाग, जयपुर से उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन (करौली)

महीपाल सिंह — उप सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर से उपखण्ड अधिकारी, वजीरपुर (सवाई माधोपुर)

राजीव शर्मा — अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

रजनी माधीवाल — परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति विकास निगम, उदयपुर से उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

सीता शर्मा — उपखण्ड अधिकारी, मूंडवा (नागौर) से सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर

सोहन सिंह नरूका — सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़

भारती भारद्वाज — सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, भरतपुर से उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर (डीग)

निहारिका शर्मा — विशेषाधिकारी (भूमि अवाप्ति), रीको, जयपुर से उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर

विष्णु बंसल — उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर (डीग) से उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अमिता बिश — सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर से सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, श्रीगंगानगर

सुरेश कुमार राव — पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में से उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर

राजीव बडगूजर — उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से उपखण्ड अधिकारी, असनावर (झालावाड़)

मोहन चौधरी — उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ से उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर)

रजत — उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन (करौली) से उपखण्ड अधिकारी, मूंडवा (नागौर)

पायल जैन — उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर से भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर