राजस्थान में सामने आई 22 फर्जी बसें, बिना बॉडी बने कर दिया पंजीयन

Rajasthan News: 14 अक्टूबर को जैसलमेर में और इसके बाद 28 अक्टूबर को जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं ने स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 14 अक्टूबर के हादसे के तुरंत बाद ही परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में बसों की जांच का अभियान शुरू कर दिया था. इसके बाद बस बॉडी निर्माताओं के यहां भी जांच की गई थी.

जोधपुर के जिस जैनम कोच क्राफ्टर ने जैसलमेर की बस बनाई थी, उसके यहां 66 बसें और बसों के चैसिस जब्त किए गए थे. अब इस पूरे मामले में परिवहन विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. परिवहन विभाग की जांच में पता चला है कि जिन चैसिस को अलग-अलग बस बॉडी निर्माताओं के यहां से जब्त किया गया था, उनमें से 22 बसों के बने बिना ही उनका पंजीयन कर दिया गया था.

हालांकि पंजीयन राजस्थान में नहीं हुआ है, बल्कि बाहरी राज्यों में हुआ है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. ऐसे में बस बॉडी निर्माताओं, वाहन मालिकों और पंजीयन करने वाले दूसरे राज्यों के परिवहन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

राजस्थान में मिली फर्जी बसें

बस बॉडी निर्माताओं की जांच में 22 चैसिस मिले, जिनका पंजीयन हो चुका है. ऐसी 10 चैसिस जोधपुर में बस बॉडी निर्माताओं के यहां पाई गई. 4 चैसिस अलवर, 2-2 झुंझुनूं और सीकर, 1-1 जयपुर-उदयपुर में मिले. इन चैसिस को बस के रूप में मान्य करते हुए पंजीयन कर दिया गया. जबकि वास्तव में न बसों की बॉडी बनी, न सीट थी, न अन्य जरूरी मानक थे. ऐसी 17 बसों का अकेले अरुणाचल प्रदेश में पंजीयन किया गया. 3 बसों का बिहार और एक-एक बस का असम, गुजरात में पंजीयन हुआ.

राजस्थान के एक परिवहन निरीक्षक की गड़बड़ी मिली. जोधपुर RTO में कार्यरत MVI अजय सिंह सागर ने 2 बसों की MVI रिपोर्ट की. इन बसों को पंजीयन के लिए इन्वार्ड (आवेदन) भी कर दिया गया. हालांकि DTO की अप्रूवल नहीं होने से बसों का पंजीयन नहीं हुआ.

वहीं दूसरी तरफ स्लीपर बसों में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर इन बसों पर यात्रियों का भरोसा भी घट रहा है. अब यात्री स्लीपर बसों में यात्रा करने से बच रहे हैं. ज़ी मीडिया ने जब 29 अक्टूबर की बसों की ऑनलाइन बुकिंग के आंकड़े देखे तो ज्यादातर शहरों के लिए 30 से 60 फीसदी तक सीटें खाली दिखाई दी.

इस तरह घटा स्लीपर बसों से यात्रियों का भरोसा

जयपुर से लखनऊ सोनू ट्रेवल्स की शाम साढ़े 7 बजे की बस में आधी से अधिक सीटें खाली, लखनऊ की महालक्ष्मी ट्रेवल्स की शाम 8:30 बजे की बस में 50 फीसदी सीटें खाली, जयपुर से अहमदाबाद की रात 10 बजे की पाल बस में 40 फीसदी सीटें खाली, अहमदाबाद की रात 10:30 बजे जैन पार्श्वनाथ ट्रेवल्स की बस में 50 फीसदी सीट खाली, भोपाल की रात पौने 9 बजे की बीआर ट्रेवल्स की बस में 30 फीसदी सीटें खाली, भोपाल की रात 10 बजे की नवरंग संजय ट्रेवल्स की बस में 60 फीसदी सीट खाली हैं.