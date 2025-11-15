Zee Rajasthan
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 RAS अधिकारियों के हुए तबादले

RAS Officers Transfer: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 RAS अधिकारियों का तबादला किया है. तहसीलदार से प्रमोट होकर RAS बने अधिकारियों को उनकी पहली अहम पोस्टिंग दी गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 15, 2025, 10:49 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 10:49 PM IST

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 RAS अधिकारियों के हुए तबादले

RAS Officers Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 RAS अधिकारियों का तबादला किया है. तहसीलदार से प्रमोट होकर RAS बने अधिकारियों को उनकी पहली अहम पोस्टिंग दी गई है.

चंचल वर्मा को सचिव विकास प्राधिकरण जोधपुर में लगाया गया. संदीप कुमार को उपायुक्त निशक्तजन जयपुर, डॉ पूजा सक्सेना को एडीएम भीनमाल, अशोक कुमार त्यागी को संयुक्त निदेशक प्रशासन रीपा जयपुर, अंशुल आमेरिया को भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़, सुरेश कुमार हरसोलिया को उपखंड अधिकारी उच्चैन भरतपुर, मुकेश चन्द्र मीना को सहायक आयुक्त, उपनिवेशन मोहनगढ़ जैसलमेर में लगाया गया है.

वहीं बंशीधर योगी को सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग धौलपुर, धारा को सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ अलवर, सत्यप्रकाश खत्री को भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास जैसलमेर, लाला राम यादव को सहायक कलेक्टर कठूमर अलवर, मुकेश कुमार अग्रवाल को सहायक कलेक्टर (मुख्यालय)सांभर जयपुर, दीपक सांखला को सहायक कलेक्टर, जहाजपुर भीलवाड़ा, आशीष कुमार शर्मा को सहायक कलेक्टर, शाहपुरा जयपुर में लगाया गया.

शिवन्या गुप्ता को उपायुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर, गंभीर सिंह को सहायक कलेक्टर किशनगढ़बास, भागीरथ सिंह को उपखण्ड अधिकारी, सुहागपुरा प्रतापगढ़, मदाराम को भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, बालोतरा, खुशबू शर्मा को सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड जयपुर, प्रांजल कंवर को प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग जयपुर, प्रीति चौहान को विशेषाधिकारी फार्मर्स रजिस्ट्री, राजस्व विभाग जयपुर, सोनिका यादव को सहायक कलेक्टर मुख्यालय दौसा में लगाया गया है.

