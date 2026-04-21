/गर्मियों की छुट्टियां और ट्रेन में कंफर्म सीट! 25 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू, देखें पूरी लिस्ट

Summer Special Trains 2026: उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन इस बार गर्मियों में यात्रियों को पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध कराने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है. गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे ने 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.
Summer Special Trains 2026: उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन इस बार गर्मियों में यात्रियों को पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध कराने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है. अब तक करीब 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा चुका है. ये स्पेशल ट्रेनें अप्रैल माह की शुरुआत से ही प्रारंभ हो गई थी. ज्यादातर ट्रेनों का संचालन जून माह के अंत तक किए जाने की संभावना है.
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव के चलते भी रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है, जिससे कि पश्चिम बंगाल मूल के वोटर वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच सकें. आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने हर साल की तरह इस बार भी ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए ये तैयारियां शुरू की है.
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गर्मियों में स्कूलों में छुट्टियां होने के बाद बड़ी संख्या में लोग पर्यटन महत्व के शहरों और धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए यात्रा करते हैं. ऐसे में यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस बार ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों पर जोर दिया है.
ये स्पेशल ट्रेनें अलग-अलग शहरों के लिए संचालित होंगी. जयपुर से पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार रूट के लिए भी ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. वहीं मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों को लेकर विस्तार व नए संचालन रूट तय किए हैं.
3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार
04725/04726 हिसार-खडकी-हिसार स्पेशल का 3 से 31 मई तक विस्तार होगा. 09621/09622 अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल का 3 से 31 मई तक विस्तार होगा. 09625/09626 अजमेर-दौंड-अजमेर स्पेशल 30 अप्रैल से 28 मई तक विस्तार होगा.
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09413 साबरमती-दुर्गापुर स्पेशल 24 अप्रैल को शाम 6:25 बजे चलेगी. दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे जयपुर आकर 4:50 बजे दुर्गापुर जाएगी. 09414 दुर्गापुर-साबरमती स्पेशल 26 अप्रैल दोपहर 12:15 बजे चलेगी. दूसरे दिन दोपहर 2:50 बजे जयपुर आकर 3 बजे साबरमती जाएगी.
09531 भावनगर टर्मिनस-हावड़ा स्पेशल 20 व 27 अप्रैल को शाम 5:45 बजे चलेगी. दूसरे दिन सुबह 7:50 बजे जयपुर आकर 8 बजे हावड़ा के लिए रवाना होगी. 09532 हावड़ा-भावनगर टर्मिनस स्पेशल 23 व 30 अप्रैल को सुबह 10:50 बजे चलेगी. दूसरे दिन दोपहर 3:10 बजे जयपुर आकर 3:25 बजे भावनगर के लिए जाएगी.
09421 साबरमती-दुर्गापुर स्पेशल 21 व 26 अप्रैल सुबह 10:35 बजे चलेगी. शाम 8:35 बजे जयपुर आकर 8:45 बजे दुर्गापुर के लिए रवाना होगी. 09422 दुर्गापुर-साबरमती स्पेशल 23 व 28 अप्रैल को सुबह 4 बजे चलेगी. दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे जयपुर आकर 8:40 बजे साबरमती के लिए जाएगी.
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