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राजस्थान के 2502 व्यावसायिक शिक्षक हुए बेरोजगार, सरकार ने जारी किया 192.77 करोड़ का नया टेंडर

Rajasthan News: राजस्थान के 1736 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2502 व्यावसायिक शिक्षकों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने के बाद वे नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से ही बेरोजगार हो गए हैं. इस बीच राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 192.77 करोड़ रुपये का नया टेंडर जारी कर थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से 84 समन्वयकों और व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: Jul 06, 2026, 04:42 PM|Updated: Jul 06, 2026, 04:42 PM
राजस्थान के 2502 व्यावसायिक शिक्षक हुए बेरोजगार, सरकार ने जारी किया 192.77 करोड़ का नया टेंडर
Image Credit: Rajasthan Vocational TeachersSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के 1736 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2502 व्यावसायिक शिक्षकों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने के बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही वे बेरोजगार हो गए. इसी बीच राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 84 समन्वयकों सहित व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 192.77 करोड़ रुपये का नया टेंडर जारी किया है. यह टेंडर मार्च 2029 तक 33 माह की अवधि के लिए है.

सरकार द्वारा सीधे भर्ती करने के बजाय एक बार फिर थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाने पर शिक्षकों में नाराजगी है. व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का आरोप है कि नई निविदा की शर्तें अव्यावहारिक और शिक्षकों के हितों के खिलाफ हैं.

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टेंडर के बहाने शिक्षकों को हटाने का आरोप

व्यवसायिक शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने फिर से टेंडर के बहाने शिक्षकों को हटा दिया. टेंडर प्रक्रिया होने में कोई निश्चित समय नहीं है. 3 से 4 महीने तक 2500 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार बैठे रहेंगे और फिर भी जरूरी नहीं है कि टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी उन शिक्षकों को वापस भर्ती करें.

व्यवसायिक शिक्षकों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग

पैसे की लेनदेन के साथ कंपनी नए शिक्षकों की भी भर्ती कर सकती है. व्यावसायिक शिक्षक कमल कुमार का कहना है कि सरकार व शिक्षा विभाग व्यवसायिक शिक्षकों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करें और इन कंपनियों को टेंडर देने की बजाय सीधी भर्ती का कोई नियम बनाएं, जिससे कि व्यवसायिक शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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