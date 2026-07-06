/राजस्थान के 2502 व्यावसायिक शिक्षक हुए बेरोजगार, सरकार ने जारी किया 192.77 करोड़ का नया टेंडर

Rajasthan News: राजस्थान के 1736 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2502 व्यावसायिक शिक्षकों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने के बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही वे बेरोजगार हो गए. इसी बीच राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 84 समन्वयकों सहित व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 192.77 करोड़ रुपये का नया टेंडर जारी किया है. यह टेंडर मार्च 2029 तक 33 माह की अवधि के लिए है.

सरकार द्वारा सीधे भर्ती करने के बजाय एक बार फिर थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाने पर शिक्षकों में नाराजगी है. व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का आरोप है कि नई निविदा की शर्तें अव्यावहारिक और शिक्षकों के हितों के खिलाफ हैं.

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टेंडर के बहाने शिक्षकों को हटाने का आरोप

व्यवसायिक शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने फिर से टेंडर के बहाने शिक्षकों को हटा दिया. टेंडर प्रक्रिया होने में कोई निश्चित समय नहीं है. 3 से 4 महीने तक 2500 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार बैठे रहेंगे और फिर भी जरूरी नहीं है कि टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी उन शिक्षकों को वापस भर्ती करें.

व्यवसायिक शिक्षकों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग

पैसे की लेनदेन के साथ कंपनी नए शिक्षकों की भी भर्ती कर सकती है. व्यावसायिक शिक्षक कमल कुमार का कहना है कि सरकार व शिक्षा विभाग व्यवसायिक शिक्षकों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करें और इन कंपनियों को टेंडर देने की बजाय सीधी भर्ती का कोई नियम बनाएं, जिससे कि व्यवसायिक शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

