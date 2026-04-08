एक ही दिन चार छापे, ANTF ने 60 लाख का 27 किलो डोडा-चूरा किया जब्त, 9 शातिर भी दबोचे

Anti Narcotics Task Force: राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है. एक ही दिन में चार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस अभियान में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, नकदी और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी जब्त किए गए हैं. जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई जा रही है.



जब्त मादक पदार्थों का ब्योरा

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 27 किलो डोडा-चूरा, 850 ग्राम अफीम और 12.01 ग्राम गांजा बरामद किया. इनमें सबसे बड़ी मात्रा डोडा-चूरा की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है. बाकी मादक पदार्थों की कीमत मिलाकर कुल 60 लाख रुपये तक पहुंच रही है. इसके अलावा टीम ने नकदी राशि और नशे की तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को भी कब्जे में लिया है. ये सभी सामग्री आरोपियों के कब्जे से या उनके इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों से बरामद की गई.



झारखंड से पंजाब जा रही नशे की बड़ी खेप पकड़ी

इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई ANTF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त टीम द्वारा की गई. टीम ने झारखंड से पंजाब की ओर ले जाई जा रही नशे की एक बड़ी खेप को ट्रैक किया. लंबी निगरानी के बाद संदिग्ध ट्रक और कार को रोका गया. आरोपियों को पकड़ने के दौरान टीम को टायर पर फायरिंग भी करनी पड़ी. इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मौके से भारी मात्रा में डोडा-चूरा, नकदी और वाहन जब्त किए गए. यह कार्रवाई अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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जिला-वार कार्रवाई



जालोर: 27 किलो डोडा-चूरा के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा: 850 ग्राम अफीम के साथ 1 आरोपी पकड़ा गया

जयपुर (सांगानेर): 12.01 ग्राम गांजा और 5400 रुपये नकद के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार

बाकी आरोपियों को अन्य स्थानों से पकड़ा गया, जहां डोडा-चूरा और अन्य मादक पदार्थ बरामद हुए. सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की तस्करी श्रृंखला उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है.



ANTF आईजी विकास कुमार का बयान

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार ने बताया कि राज्यभर में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा, “राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी टीम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक ही दिन में चार बड़ी कार्रवाइयां करना इस बात का प्रमाण है कि ANTF अब और अधिक सक्रिय और प्रभावी हो चुकी है.” उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का संकल्प दोहराया.

ANTF की बढ़ती सक्रियता

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन राजस्थान में नशे की समस्या से निपटने के लिए किया गया था. पिछले कुछ महीनों में ANTF ने कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिसमें अंतरराज्यीय गैंगों को तोड़ना, अवैध खेती को नष्ट करना और बड़े स्तर पर मादक पदार्थ जब्त करना शामिल है. यह हालिया अभियान ANTF की क्षमता और इरादे की मजबूती को दर्शाता है.



नशे के खिलाफ समाज की भूमिका

नशा तस्करी न सिर्फ युवाओं के भविष्य को बर्बाद करती है, बल्कि पूरे समाज को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान पहुंचाती है. ANTF की इन कार्रवाइयों से साफ है कि प्रशासन अब नशे के कारोबारियों को कोई छूट नहीं देने वाला है. आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की नशा तस्करी या अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत ANTF या स्थानीय पुलिस को सूचित करें.

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