जयपुर में ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश, थाईलैंड की दो महिलाएं समेत 28 तस्कर गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. इस पर लगाम लगाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की ओर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. इस पर लगाम लगाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की ओर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है. इस ऑपरेशन के तहत जयपुर शहर के सभी थाना इलाकों में कमिश्नरेट की CST टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 28 से ज्यादा मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया.
खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में दो थाईलैंड की विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों से मादक पदार्थ चरस, स्मैक, गांजा, एमडी ड्रग्स और मादक पदार्थ की बेचान से आई करीब 32000 की राशि भी पुलिस ने बरामद की है. एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग थाने में 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
बताया जा रहा है कि जयपुर में दोनों विदेशी युवतियां मसाज पार्लर में नौकरी करने आईं थी और अब मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त पाई गईं. दोनों युवतियां थाईलैंड निवासी हैं. जानकारी में ये भी सामने आया है कि दोनों मसाज के दौरान ग्राहकों को नशे की लत लगाती थीं.
पिछले दिनों दोनों का संपर्क कुछ स्थानीय तस्करों से बढ़ी और इसके बाद वे नशे की सप्लाई चेन से जुड़ गईं. पुलिस ने दोनों से घातक एमडी ड्रग बरामद की है. पुलिस ने उनके पास से तीन मोबाइल बरामद किए हैं, जिनमें शहर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर सेव थे.
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए. ये मुकदमे मुहाना थाना, पत्रकार कॉलोनी थाना, महेश नगर थाना, मुरलीपुरा थाना, करधनी थाना, सांगानेर सदर मानसरोवर शिवदासपुरा थाना, सुभाष चौक थाना, बगरू थाना, कानोता थाना, गलता गेट थाना, विद्याधर नगर थाना, जयसिंहपुरा खोर थाना में दर्ज किए गए हैं.
पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि यह आरोपी टोंक, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से मादक पदार्थ जयपुर शहर में लेकर आते हैं और पुड़िया के मार्फत छोटे-छोटे टुकड़ों में मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं. इतना ही नहीं पुलिस से बचने के लिए आरोपी ऑनलाइन मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए भी मादक पदार्थों की डिलीवरी करते हैं. पुलिस की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर अब उनके मुख्य सरगना की तलाश कर रही है.
