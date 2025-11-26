Zee Rajasthan
लॉरेंस के नाम का महिमा मंडन करने वाली जैकेट बेचने के मामले में 3 अरेस्ट, 35 जैकेट बरामद

Jaipur News : जयपुर में कोटपूतली थाना पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस के नाम का महिमामंडन करने वाली जैकेट बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्ण, सुरेश और संजय, तीनों निवासी कोटपूतली, के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 35 जैकेट जब्त की हैं, जिन पर लॉरेंस का नाम, फोटो और उससे जुड़ी आपराधिक छवि को बढ़ावा देने वाले डिजाइन प्रिंट थे.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 26, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 02:06 PM IST

लॉरेंस के नाम का महिमा मंडन करने वाली जैकेट बेचने के मामले में 3 अरेस्ट, 35 जैकेट बरामद

Jaipur News: राजस्थान में कोटपूतली थाना पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस के नाम का महिमामंडन करने वाली जैकेट बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्ण, सुरेश और संजय, तीनों निवासी कोटपूतली, के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 35 जैकेट जब्त की हैं, जिन पर लॉरेंस का नाम, फोटो और उससे जुड़ी आपराधिक छवि को बढ़ावा देने वाले डिजाइन प्रिंट थे.

लॉरेंस के नाम पर फॉलोइंग बढ़ाने वालों पर पुलिस की नजर
थाना पुलिस के अनुसार, हाल ही में कोटपूतली शहर में कुछ लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस को लाइक-फॉलो कर उसकी छवि का प्रचार-प्रसार कर रहे थे. इससे जुड़े इनपुट मिलने के बाद कोटपूतली थाना अधिकारी ने एक विशेष टीम गठित की और ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी शुरू की.

सिटी प्लाजा से मिली बड़ी जानकारी
जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शहर के सिटी प्लाज़ा में एक दुकान पर लॉरेंस के नाम वाली जैकेट खुलेआम बेची जा रही है. यह जैकेट युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही थीं और इससे गैंगस्टर की आपराधिक छवि का महिमामंडन हो रहा था.

छापेमारी में तीन आरोपी दबोचे
सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. दुकान और गोदाम की तलाशी के दौरान पुलिस ने 35 जैकेट बरामद कीं, जो बिक्री के लिए तैयार रखी गई थीं. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी इस तरह की जैकेट बेचने की बात कबूल कर चुके हैं.

कानूनी कार्रवाई जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह जैकेट कहां से मंगवाई गईं थीं और इसका बड़ा नेटवर्क कहीं सक्रिय तो नहीं. यह भी जांच का विषय है कि क्या आरोपी सोशल मीडिया पर भी गैंगस्टर की छवि को बढ़ावा देने में शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि अपराधियों के महिमामंडन या उनके नाम-प्रचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

