जयपुर में 3 BHK और 4 BHK सस्ते फ्लैट्स हाउसिंग बोर्ड की नई सौगात

3 BHK And 4 BHK Affordable Flats In Jaipur : पिंक सिटी यानि की जयपुर समेत तीन शहरों में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से सस्ते फ्लैट्स की सुविधा आ चुकी है. कुल 274 फ्लैट्स की योजनाएं जारी कर दी गयी हैं.

भिवाड़ी में 3bhk के 32 फ्लैट्स, हनुमानगढ़ में 2bhk के 160 फ्लैट्स और जयपुर में 3-4 bhk के 82 फ्लैट्स निकाले गये हैं.

हाउसिंग बोर्ड की इस स्कीम के तहत आवेदन के लिए हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स पढ़ कर फॉर्म भरना होगा.

आप चाहें तो इन सस्ते फ्लैट्स के लिए हाउसिंग बोर्ड ऑफिस की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सारी डिटेल्स ले सकते हैं. आवेदन 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है.

आवदेन करने से पहले इन आवासीय योजनाओं के नाम जान लीजिए

1- अरावली विहार आवासीय योजना भिवाड़ी -3 BHK -32 फ्लैट्स

2- नई आवासीय योजना, डीटीओ के पास, हनुमानगढ़- 2 BHK-160 फ्लैट्स

3- एआईएस-2, सेक्टर -26 प्रतापनगर, जयपुर - 4 BHK-54 फ्लैट्स, 3 BHK-28 फ्लैट्स

आपकी जानकारी के लिए हाउसिंग बोर्ड के मकान ना सिर्फ किफायती होते हैं बल्कि सुनियोजित तरीके से बने माने जाते हैं. जिसमें पार्क- सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी मिल जाती है. चूंकि इसमें सरकारी गारंटी होती है, इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय होते है. पहली बार अगर अपना घर लेने जा रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं. लॉटरी सिस्टम इसमें आपको पारदर्शिता दिखाता है.