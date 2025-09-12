Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आज से शुरू, सिटी पैलेस में आयोजित

Jaipur News: राजस्थान में अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन से पहले आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट-2025 से पर्यटन में इजाफा की उम्मीद जताई. पर्यटन उद्योग को नई उम्मीद और मजबूती मिलेगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Sep 12, 2025, 04:48 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग
7 Photos
crime news

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट! इन जिलों में 13-15 सितंबर तक गिर सकती है बिजली
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट! इन जिलों में 13-15 सितंबर तक गिर सकती है बिजली

Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!
12 Photos
Rajasthan News,

Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!

3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आज से शुरू, सिटी पैलेस में आयोजित

Jaipur News: राजस्थान में अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन से पहले आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट-2025 से पर्यटन में इजाफा की उम्मीद जताई गई है. पर्यटन उद्योग को नई उम्मीद और मजबूती मिलेगी. आज से 14 सितंबर तक यानी 3 दिवसीय RDTM जयपुर में आयोजित घरेलू और अंर्तराष्ट्रीय खरीदारों व विक्रेताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा.

पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म (एफएचटीआर) की ओर से आयोजित RDTM से होटल, रिसॉर्ट, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी, कैब सर्विसेज और अन्य पर्यटन व्यवसायियों को अपने उत्पाद और सेवाएं बढ़ेगी. B2B मीटिंग्स के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पूर्व-निर्धारित बैठकें होंगी, जिनसे आने वाले महीनों में मजबूत कारोबारी समझौते होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अक्टूबर से मार्च तक राजस्थान का पर्यटन सीजन सबसे सक्रिय माना जाता है. इस बार डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के जरिए राज्य को घरेलू पर्यटकों में और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश के इन जिलों में सबसे ज्यादा पर्यटक खासकर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और रणथंभौर जैसे गंतव्यों पर पर्यटकों का दबाव बढ़ेगा. होटल बुकिंग्स में इजाफा, ट्रैवल पैकेजों की डिमांड और सफारी टूरिज्म में तेजी आना तय है.

आज शाम 6 बजे सिटी पैलेस में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान का पर्यटन कारोबार न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था बल्कि, लाखों परिवारों की आजीविका से भी जुड़ा है. इस तरह के आयोजन से राज्य की ब्रांडिंग होती है और छोटे-बड़े सभी कारोबारी लाभान्वित होते हैं.

ट्रैवल मार्ट का सबसे सकारात्मक पहलू यह रहेगा कि यहां केवल बड़े होटल या रिसॉर्ट ही नहीं बल्कि होम-स्टे और ग्रामीण पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी मौका मिला. यह पहल ग्रामीण इलाकों तक पर्यटकों को आकर्षित करेगी, जिससे स्थानीय कारीगरों, कलाकारों और सेवा प्रदाताओं की आय में बढ़ोतरी होगी. मार्ट के दौरान हुई नेटवर्किंग डिनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी ने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का परिचय कराया जाएगा.

इससे राज्य की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं रहेगी. जंगल सफारी और ग्रामीण पर्यटन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इसके साथ ही प्रदेश के सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा. पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से राजस्थान का पर्यटन कारोबार अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन में पिछले साल की तुलना में और अधिक होने की उम्मीद जताई गई है.

प्रदेश में अच्छी बारिश होने से इस बार विदेशी पर्यटकों की भी ज्यादा आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि प्रदेश का मौसमी पर्यावरण संतुलित होने से विदेशी पर्यटक ज्यादा आकर्षित होंगे. घरेलू पर्यटकों के अलावा दक्षिण एशियाई देशों से भी बुकिंग की संभावनाएं बढ़ी हैं. आने वाले महीनों में यह पहल राजस्थान को देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन की सूची में शामिल करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news