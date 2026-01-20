Breaking News: जयपुर-अजमेर हाईवे भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी एर्टिगा कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत, नजारा देख खड़े हुए रौंगटे

Jamwa Ramgarh road accident: जयपुर जिले के जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र में अजमेर एक्सप्रेसवे पर आज एक अत्यंत दुखद सड़क दुर्घटना हुई. इस भयानक टक्कर में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
Jaipur Road Accident: जयपुर के चंदवाजी इलाके में अजमेर एक्सप्रेस वे (दिल्ली-जयपुर हाईवे) पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें यूपी से खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे कार सवारों की गाड़ी हाईवे किनारे अवैध पार्किंग में खड़े कैंटर से टकरा गई. हादसे में मां-बेटे विवेक और बसंती के अलावा पूजा सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि विकास, अदिति, निक्की, सीबू, कुकू, अंशु और दीपराज गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही जयपुर ग्रामीण एसपी राशी डोगरा, एएसपी ट्रैफिक और हाईवे अधिकारी नारायणलाल सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. हादसे से हाईवे पर बड़ा जाम लग गया, और राहत कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने भी मदद की. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि अवैध पार्किंग में खड़े कैंटर की वजह से हादसा हुआ, और कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस पर वसूली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं.
यह हादसा 20 जनवरी 2026 को हुआ, और अपडेट के अनुसार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिवार के सदस्यों ने बताया कि सभी लोग यूपी से धार्मिक यात्रा पर आए थे. हाईवे पर सुरक्षा की कमी पर सवाल उठ रहे हैं, और प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया है. इस तरह के हादसों से बचने के लिए अवैध पार्किंग पर कार्रवाई तेज करने की मांग हो रही है.
जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र में आज एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. अजमेर एक्सप्रेसवे पर चंदवाजी के बीलपुर मोड़ के पास एक खड़ा ट्रेलर (ट्रक) खड़ा था, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही मारुति एर्टिगा कार ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे की सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस, स्थानीय प्रशासन और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची. कार में फंसे शवों और घायलों को निकालने के लिए काफी प्रयास किए गए. हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिससे एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एर्टिगा कार में सवार तीनों व्यक्ति संभवतः एक ही परिवार के थे, हालांकि उनकी पहचान अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है. हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार, लापरवाही या खड़े ट्रेलर की लाइटिंग/रिफ्लेक्टर की कमी मानी जा रही है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और हादसे के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है.
इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोग एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और खड़े वाहनों की चेतावनी साइनेज की कमी पर सवाल उठा रहे हैं. अजमेर एक्सप्रेसवे पर पिछले कुछ समय से ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता और गंभीर हो गई है.
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे हाईवे पर सतर्क रहें, तेज रफ्तार से बचें और सुरक्षित ड्राइविंग का पालन करें. मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है. हादसे के बाद हाईवे पर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं.
