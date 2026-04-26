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जयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी, RLD के पूर्व प्रदेश महासचिव पर FIR

RLD Leader Job Scam: जयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी RLD के पूर्व प्रदेश महासचिव पर फर्जी नौकरी का झांसा देकर युवक से 3 लाख रुपये ठगने का आरोप है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Apr 26, 2026, 10:02 AM|Updated: Apr 26, 2026, 10:02 AM
जयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी, RLD के पूर्व प्रदेश महासचिव पर FIR
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Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के जामडोली थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित मदनलाल बैरवा निवासी टोरड़ा, जिला दौसा ने आरोपी राजपाल चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. आरोपी राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व प्रदेश महासचिव है. RLD ने 2 महीने पहले ही उसकी सदस्यता निरस्त कर पार्टी से निष्कासित कर दिया.


पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी राजपाल चौधरी राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव था. पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान पीड़ित मदन लाल की उससे मुलाकात हुई. राजपाल ने मदनलाल को जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया. पहले 8 लाख रुपये की मांग की गई, बाद में 5 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. आरोप है कि 3 अगस्त 2025 को जामडोली चौराहे पर आरोपी ने 3 लाख रुपये नकद ले लिए और शेष राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात कही.

इधर पीड़ित का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी. आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया. न नौकरी लगवाई गई और न ही रकम लौटाई गई. पीड़ित ने पहले थाना स्तर पर शिकायत दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश के बाद जामडोली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


आरएलडी का प्रदेश महासचिव रह चुका है आरोपी
जानकारी के अनुसार आरोपी राजपाल आरएलडी का प्रदेश महासचिव था. उसके खिलाफ पार्टी स्तर पर कई बार झांसा देकर पैसे बैठने की शिकायतें आई. साथ ही पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करने के भी आरोप लगे. इन आरोपों के बाद पार्टी इस साल फरवरी में राजपाल को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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