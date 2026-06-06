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Rajasthan Crime Rate: तापमान चढ़ा तो बढ़े अपराध! राजस्थान में गर्मी के साथ बढ़ रहा हिंसक वारदातों का ग्राफ

Rajasthan Crime Graph: राजस्थान में बढ़ती गर्मी का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अपराध के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है. पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि तापमान बढ़ने के साथ हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और अन्य हिंसक अपराधों के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज होती है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 06, 2026, 11:14 AM|Updated: Jun 06, 2026, 11:14 AM
Rajasthan Crime Rate: तापमान चढ़ा तो बढ़े अपराध! राजस्थान में गर्मी के साथ बढ़ रहा हिंसक वारदातों का ग्राफ
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Crime News: राजस्थान में बढ़ती गर्मी केवल लोगों की सेहत पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और अपराध के आंकड़ों पर भी असर डाल रही है, राजस्थान में गर्मी और अपराध के बीच गहरा संबंध सामने आया है. तीन साल के आंकड़ों के विश्लेषण में पता चला है कि तापमान बढ़ने के साथ हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में भी बढ़ोतरी होती है.

अध्ययन के अनुसार, सर्दियों की तुलना में गर्मियों के महीनों में दुष्कर्म के मामलों में 76 प्रतिशत, हत्या के मामलों में 75 प्रतिशत और अपहरण के मामलों में 59 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई. यह ट्रेंड लगातार तीन वर्षों के आंकड़ों में देखने को मिला, जिससे विशेषज्ञ भी हैरान हैं.

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रिसर्च के अनुसार अप्रैल से जून के बीच दुष्कर्म के मामले सर्दियों की तुलना में 76 प्रतिशत तक अधिक दर्ज हुए हैं. इसी अवधि में हत्या के मामलों में 75 प्रतिशत और अपहरण के मामलों में 59 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक अपराधों की संख्या बदल सकती है, लेकिन उनका पैटर्न पिछले तीन वर्षों में लगभग समान बना हुआ है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी से मानसिक तनाव और आक्रामकता बढ़ती है, जिससे हिंसक व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है. गर्मी के मौसम में लोगों का सामाजिक संपर्क बढ़ने और लंबे समय तक बाहर रहने को भी एक कारण माना जा रहा है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि हीट स्ट्रेस व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है. राजस्थान में लगातार बढ़ते तापमान के बीच यह अध्ययन अपराध नियंत्रण एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दुष्कर्म: 76% ज्यादा
हत्या: 75% ज्यादा

अपहरण: 59% ज्यादा

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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