/Rajasthan Crime Rate: तापमान चढ़ा तो बढ़े अपराध! राजस्थान में गर्मी के साथ बढ़ रहा हिंसक वारदातों का ग्राफ

Rajasthan Crime News: राजस्थान में बढ़ती गर्मी केवल लोगों की सेहत पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और अपराध के आंकड़ों पर भी असर डाल रही है, राजस्थान में गर्मी और अपराध के बीच गहरा संबंध सामने आया है. तीन साल के आंकड़ों के विश्लेषण में पता चला है कि तापमान बढ़ने के साथ हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में भी बढ़ोतरी होती है.

अध्ययन के अनुसार, सर्दियों की तुलना में गर्मियों के महीनों में दुष्कर्म के मामलों में 76 प्रतिशत, हत्या के मामलों में 75 प्रतिशत और अपहरण के मामलों में 59 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई. यह ट्रेंड लगातार तीन वर्षों के आंकड़ों में देखने को मिला, जिससे विशेषज्ञ भी हैरान हैं.

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रिसर्च के अनुसार अप्रैल से जून के बीच दुष्कर्म के मामले सर्दियों की तुलना में 76 प्रतिशत तक अधिक दर्ज हुए हैं. इसी अवधि में हत्या के मामलों में 75 प्रतिशत और अपहरण के मामलों में 59 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक अपराधों की संख्या बदल सकती है, लेकिन उनका पैटर्न पिछले तीन वर्षों में लगभग समान बना हुआ है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी से मानसिक तनाव और आक्रामकता बढ़ती है, जिससे हिंसक व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है. गर्मी के मौसम में लोगों का सामाजिक संपर्क बढ़ने और लंबे समय तक बाहर रहने को भी एक कारण माना जा रहा है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि हीट स्ट्रेस व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है. राजस्थान में लगातार बढ़ते तापमान के बीच यह अध्ययन अपराध नियंत्रण एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दुष्कर्म: 76% ज्यादा

हत्या: 75% ज्यादा

अपहरण: 59% ज्यादा



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