अलवर में पहाड़ी दरकने से 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ के गांव कालाघाटा में अरावली पर्वतों पर पशुओं को चराने गए चार युवकों पर पहाड़ के पत्थरों के साथ नीचे आ गिरे और मलबे के नीचे दब गए. मलबे में दबने से तीन की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चौथा गंभीर घायल हो गया.

सूचना मिलते ही मौके पर नौगावा तहसीलदार मांगीलाल मीणा, हल्का पटवारी एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से मलबा हटाकर दबे व्यक्तियों कों बाहर निकाला. मृतकों की पहचान सकील पुत्र इलियास उम्र 28 साल जाति मेव, साकिर पुत्र इलियास उम्र 32 साल जाति मेव निवासी कालाघाटा, जुबेर पुत्र पहलू निवासी झिमरावड़ हरियाणा के रूप में की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जबकी गंभीर घायल साजिद पुत्र रमजान उम्र 25 निवासी कालाघाटा कों अलवर रैफर किया गया. मृतक साकिर एवं सकील दोनों सगे भाई हैं. मृतक साकिर के चाचा ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 11 बजे उसके भतीजे साकिर, सकील, रिस्तेदार जुबेर, जाहिद पुत्र रमजान काला घाटी की पहाड़ियों पर बकरी चराने गए थे.

पहाड़ी पर ही एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठकर बाते कर रहे थे. बरसात के कारण वह गीला था. जिसके कारण पत्थर मलबे सहित भरभरा कर नीचे गिर गया और चारों व्यक्ति नीचे मलबे मे दब गए. ग्रामीणों की मदद से चारों को बाहर निकाला गया. तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई.

जबकि चौथा गंभीर घायल हो गया. घटना के बाद उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ अनिल कुमार, रामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. मौके पर ही पहाड़ों पर पशुओं को चरा रहे अन्य चारवाहों को नीचे उतरवाया.