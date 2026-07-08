/राजस्थान क्यो गुजरात को देगा 550 करोड़? जानिए क्या है 30 साल पुराने नर्मदा विवाद का पूरा मामला?

Sardar Sarovar Dam: करीब 30 वर्षों से लंबित नर्मदा जल विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है. सरदार सरोवर बांध की लागत और मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच चल रहे वित्तीय मतभेद अब समाप्त हो गए हैं. केंद्र सरकार की मध्यस्थता में चारों राज्यों ने वन-टाइम सेटलमेंट (One-Time Settlement) पर सहमति जताई है. इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान गुजरात को 550-550 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे. इस प्रकार गुजरात को कुल 1,650 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और इसके साथ ही सभी पुराने दावे और प्रतिदावे समाप्त माने जाएंगे.



अमित शाह और सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुआ समझौता

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नई दिल्ली में हुए इस महत्वपूर्ण समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. समझौते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए. केंद्र सरकार ने इसे सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.



क्या था 30 साल पुराना विवाद?

यह विवाद सरदार सरोवर बांध के निर्माण की लागत और डूब क्षेत्र के मुआवजे को लेकर था. बांध का निर्माण गुजरात में हुआ, लेकिन इसके जलभराव का सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश पर पड़ा. बांध बनने से मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से की कृषि भूमि, जंगल और कई गांव जलमग्न हो गए. इसी आधार पर मध्य प्रदेश ने गुजरात से 7,669 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.



दूसरी ओर गुजरात का तर्क था कि परियोजना की लागत समय के साथ काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को अपने हिस्से की लागत का भुगतान करना चाहिए. गुजरात ने तीनों राज्यों से कुल 7,974.86 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से मांगा गया था.



समझौते के बाद क्या बदला?

नए समझौते के तहत सभी राज्यों ने अपने-अपने पुराने दावे वापस लेने पर सहमति जताई है. अब मध्य प्रदेश को 7,669 करोड़ रुपये का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. इसके बजाय मध्य प्रदेश स्वयं गुजरात को 550 करोड़ रुपये देगा. इसी प्रकार महाराष्ट्र और राजस्थान भी 550-550 करोड़ रुपये गुजरात को देंगे. इस समझौते के बाद वर्षों से लंबित वित्तीय विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.



मध्य प्रदेश का सबसे अधिक डूब क्षेत्र

सरदार सरोवर बांध के कारण डूब क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है. कुल प्रभावित भूमि का लगभग 55.5 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश का है. वर्ष 2014 में बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के बाद राज्य की हजारों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि और कई गांव भी जलमग्न हो गए थे. इसी आधार पर राज्य ने अपने मुआवजे की मांग बढ़ाई थी, लेकिन अब यह दावा समझौते के तहत समाप्त हो गया है.



भविष्य की परियोजनाओं के लिए बनेगा उदाहरण

केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चारों राज्यों के बीच सहमति बनाकर इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान किया गया है. सरकार के अनुसार यह समझौता न केवल राज्यों के बीच सहयोग और विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं, बांधों और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनेगा. इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और राज्यों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है.

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