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राजस्थान के 300 इंग्लिश मीडियम स्कूल फिर बनेंगे हिंदी माध्यम, शिक्षा मंत्री के इस आदेश से मचेगा हड़कंप!

Jaipur News: राजस्थान में कम नामांकन और संसाधनों की कमी वाले 300 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में बदला जाएगा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा निदेशक ने सभी DEOs से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDinesh Tiwari
Published: Jul 04, 2026, 10:39 AM|Updated: Jul 04, 2026, 10:39 AM
राजस्थान के 300 इंग्लिश मीडियम स्कूल फिर बनेंगे हिंदी माध्यम, शिक्षा मंत्री के इस आदेश से मचेगा हड़कंप!
Image Credit: . शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मांगी रिपोर्ट.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा मंत्री की रडार पर रहे हैं. अब शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है.

विभाग ने प्रदेश के करीब 300 ऐसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा शुरू कर दी है, जहां विद्यार्थियों का नामांकन काफी कम है. इन विद्यालयों को दोबारा हिंदी माध्यम में संचालित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

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प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फिर शिक्षा विभाग के रडार पर.
300 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को हिंदी माध्यम में किया जाएगा कन्वर्ट.

शिक्षा निदेशक में मांगी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निदेशक को पत्र लिखकर दिए निर्देश.

कम नामांकन वाले अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को किया जाएगा हिंदी में कन्वर्ट.
पहले चरण में 300 स्कूलों को किया जाएगा हिंदी माध्यम में कंवर्ट.

पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा नहीं मिल पा रही


शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कई बार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में खामियों को लेकर कई बार बोल चुके हैं.


पिछली सरकार ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले नहीं सिर्फ हिंदी माध्यम विद्यालयों पर अंग्रेजी का बोर्ड लटका दिया. ऐसे में उन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा नहीं मिल पा रही. इसलिए कम नामांकन वाले अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को हिंदी माध्यम में परिवर्तित करने से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और विद्यार्थियों के प्रवेश में भी वृद्धि होने की संभावना है.

यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया है. ऐसे में विद्यालयों के माध्यम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों के तबादलों और स्टाफ पुनर्संरचना पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है.

शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए
अब इन 300 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को हिंदी माध्यम में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं. मंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए सात कार्य दिवस के भीतर विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं.

रिपोर्ट में विद्यालय को अंग्रेजी से हिंदी माध्यम में परिवर्तित करने का औचित्य, वर्तमान एवं पिछले वर्षों का कक्षावार नामांकन, आसपास स्थित हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की दूरी, संबंधित विद्यालय में संचालित संकाय एवं विषय तथा क्षेत्र में पहले से संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की उपलब्धता और स्थिति का विवरण मांगा गया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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