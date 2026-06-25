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ताजिया जुलूस को लेकर जयपुर में कड़ी सुरक्षा, शहर में 3000 पुलिस जवान तैनात

Jaipur News: जयपुर शहर में मोहर्रम की कत्ल की रात को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहर में आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं ताजिए अपने-अपने मुकामों से बाहर निकलेंगे.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 25, 2026, 02:48 PM|Updated: Jun 25, 2026, 02:48 PM
ताजिया जुलूस को लेकर जयपुर में कड़ी सुरक्षा, शहर में 3000 पुलिस जवान तैनात
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर में मोहर्रम की कत्ल की रात को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहर में आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं ताजिए अपने-अपने मुकामों से बाहर निकलेंगे. मोहर्रम के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. जयपुर में 3 हजार से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है.

संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है. वहीं ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जाएगी. पुलिस कंट्रोल रूम से शहर की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. वहीं कल निकलने वाले ताजिया जुलूस को लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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जयपुर पुलिस की ओर से विभिन्न ताजिया कमेटियों और आयोजकों के साथ बैठकें कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है. डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि सभी ताजिया कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय स्थापित किया गया है. उन्होंने कहा कि सभी आयोजकों को सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. पुलिस और प्रशासन लगातार सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

डीसीपी ने शहरवासियों से भी विशेष अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द की परंपरा को बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे मोहर्रम के सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकें.

मोहर्रम के मौके पर 25 जून की रात रात 8 बजे से देर रात तक संजय सर्किल, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट और रामगढ़ मोड़ से परकोटे क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. आवश्यकतानुसार सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा 25 जून की रात से 26 जून सुबह तक रोड नंबर-14 वीकेआई, कालवाड़ पुलिया, सिरसी पुलिया, 200 फीट अजमेर रोड, न्यू सांगानेर मोड़, गोपालपुरा मोड़, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा, धोबीघाट, रामगढ़ मोड़ और गलता गेट चौराहे से भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी.

26 जून को मोहर्रम के जुलूस और ताजियों के कर्बला तक पहुंचने के दौरान भी यातायात प्रतिबंध जारी रहेंगे. दोपहर से देर रात तक परकोटा क्षेत्र में कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी तथा भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, बापू बाजार, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार सहित कई प्रमुख बाजारों में पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा एमआई रोड और एमडी रोड पर भी वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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