राजस्थान में बंद होंगे 33 फिटनेस केन्द्र! वैधता समाप्त होने के बावजूद हो रहे संचालित

Jaipur News: राज्य में चल रहे 33 फिटनेस केन्द्रों का संचालन जल्द ही बंद किया जा सकता है. परिवहन मुख्यालय ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है. ये फिटनेस सेंटर बिना वैधता अवधि के संचालित हो रहे हैं. परिवहन विभाग ऐसे फिटनेस केन्द्राें को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर बंद करने जा रहा है. क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट देखिए-
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published: Jan 29, 2026, 03:01 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 03:01 PM IST

Jaipur News: राजस्थान में फिजा-2018 के तहत वर्तमान में 52 वाहन फिटनेस जांच केन्द्र संचालित हो रहे हैं. ये फिटनेस केन्द्र हाईकोर्ट के आदेश के तहत शुरू किए गए थे. पूर्व में 1 अप्रैल 2025 को परिवहन विभाग ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए इन्हें बंद कर दिया था. केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा था कि वाहनों की फिटनेस जांच का कार्य फिटनेस केन्द्र से नहीं किया जा सकता.

फिटनेस प्रमाण पत्र केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से जारी किए जा सकते हैं. हालांकि अप्रैल 2025 में राज्य में केवल 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ही स्थापित थे, ऐसे में परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर परिवहन कार्यालयों से फिटनेस प्रमाण पत्र बनाए जाने के निर्देश दिए थे. हालांकि अक्टूबर माह में हाईकोर्ट के आदेश पर परिवहन कार्यालयों में फिटनेस बंद करते हुए फिटनेस सेंटरों को फिर से अनुमति दी गई है. अब 7 जनवरी को जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इसके तहत वैधता समाप्त वाले फिटनेस केन्द्रों से फिटनेस नहीं की जा सकेगी. विभाग वैधता समाप्त वाले फिटनेस केन्द्रों के मामले में हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए इनका संचालन बंद कराएगा. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए इन्हें बंद कराने की कवायद तेज कर दी है. वहीं परिवहन आयुक्त की ओर से एटीएस आवेदकों को आरसी जारी कर जल्द एटीएस शुरू करने पर पर भी जोर दिया जा रहा है.


इन फिटनेस केन्द्रों का संचालन किया जाएगा बंद
- शांति व्हीकल, श्री श्याम व्हीकल जयपुर, वत्सल शाहपुरा
- तिरुपति एसोसिएट्स दौलतपुरा और मौरीजा चाैमू
- नवदुर्गा फिटनेस चूरू, नंदन फिटनेस नसीराबाद
- हिन्दुस्तान ऑटोमोबाइल सीकर, नोखा व्हीकल, नोखा
- मील मोटर्स चूरू, अरिहन्त व्हीकल दौसा, शाहपुरा व्हीकल भीलवाड़ा
- सीकर व्हीकल सीकर, जीवाई फिटनेस झुंझुनूं, मत्स्य फिटनेस अलवर
- अलवर ऑटोमोबाइल अलवर, एमएंडडी ऑटोमोबाइल भिवाड़ी
- शशांक ऑटोमोबाइल सीकर, नवकार श्री फिटनेस चित्तौड़गढ़
- बालाजी फिटनेस भीलवाड़ा, एक्सप्लोर आईटी सर्विसेज झुंझुनूं
- महावीर प्रसाद रामकिशन चूरू, श्री फिटनेस सेंटर उदयपुर
- श्री करणी फिटनेस सेंटर उदयपुर, टोंक फिटनेस सेंटर टोंक
- आरके फिटनेस चूरू, अग्रवाल फिटनेस नसीराबाद अजमेर अजमेर
- इनफिनिटी फिटनेस काेटपूतली, जोधपुर परिवहन फिटनेस जोधपुर
- एमके फिटनेस सुजानगढ़ चूरू, श्री बीकानेर फिटनेस बीकानेर
- श्री फिटनेस सेंटर चकगरबी बीकानेर, महादेव फिटनेस नागौर

Trending Now


फिटनेस की व्यवस्था को बंद करने के आदेश दिए
फैसले में हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के कार्यालयों में भी फिटनेस की व्यवस्था को बंद करने के आदेश दिए हैं. 7 जनवरी के जोधपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश में कहा गया है. परिवहन विभाग के कार्यालयों में वाहन जांच के उपकरण नहीं होते, ऐसे में परिवहन निरीक्षकों द्वारा मैन्युअल जांच कर फिटनेस नहीं बनाई जा सकती.


परिवहन विभाग की वैकल्पिक तैयारी क्या ?
- परिवहन विभाग ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने पर जोर दे रहा
- विभाग ने 2 जुलाई 2025 को इसकी गाइडलाइन लागू कर दी थी
- 31 जुलाई 2025 तक परिवहन विभाग को ATS लगाने के 168 आवेदन मिले
- इनमें से 84 आवेदनों को प्रथम दृष्टया कमियों के चलते खारिज किया गया
- 47 आवेदकों को प्राथमिक पंजीयन प्रमाण पत्र (PRC) दिए गए
- 37 आवेदनों पर अभी भी विभाग द्वारा विचार किया जा रहा
- हाईकोर्ट ने इन आवेदनों को 31 जनवरी तक निस्तारण के आदेश दिए
- वहीं 33 केन्द्र बंद होने के बाद भी वैधता अवधि वाले 19 फिटनेस केन्द्र चालू रहेंगे.

