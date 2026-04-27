Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी जोरों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि सफाईकर्मी सड़कों से ज्यादा ऑफिसों में नजर आ रहे हैं. 150 वार्ड, 13 जोन और 7095 सफाईकर्मियों का दावा फिर भी शहर की सूरत क्यों नहीं बदल रही. वजह चौंकाने वाली है. करीब 331 सफाईकर्मी झाड़ू छोड़कर हेड ऑफिस और जोन ऑफिस में ‘ड्यूटी’ दे रहे हैं.

जोनवार आंकड़े भी सिस्टम की पोल खोलते हैं. कहीं जरूरत से ज्यादा स्टाफ, तो कहीं पूरे वार्ड के लिए गिनती के कर्मचारी हैं. नतीजा कई इलाकों में कचरे के ढेर और बदहाल सफाई व्यवस्था. स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर बढ़ाने की होड़ के बीच सवाल सीधा है. क्या शहर सच में साफ हो रहा है, या सिर्फ कागजों में ही चमक रहा है.

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शहर में इन दिनों एक अजीब नजारा है. सड़कों पर कचरा नजर आता है, लेकिन सफाईकर्मी नहीं. वजह चौंकाने वाली है. जिन हाथों में झाड़ू होनी चाहिए, वे हेड ऑफिस और जोन दफ्तरों में ‘ड्यूटी’ बजा रहे हैं. यानी शहर की सफाई अब सड़कों पर नहीं, फाइलों के बीच हो रही है. 150 वार्ड और 13 जोन वाले नगर निगम में कुल 7095 सफाईकर्मी तैनात हैं. आंकड़ा सुनकर लगता है कि शहर चमकना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है.

दरअसल सफाईकर्मियों की तैनाती ऐसी है कि कहीं जरूरत से ज्यादा भीड़ है, तो कहीं भारी कमी है. ऊपर से 331 कर्मचारी ऑफिसों में अटैच यानी जमीन पर झाड़ू चलाने वालों की संख्या और घट गई. यानी जिन हाथों में झाड़ू होनी चाहिए, वे फाइलों और कुर्सियों के बीच व्यस्त हैं. यह स्थिति सीधे-सीधे सफाई व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और स्वच्छता के दावों की पोल खोल रही है.

नगर निगम प्रशासन ने शहरभर में कुल 7095 सफाईकर्मियों की तैनाती का दावा किया है. कागजों में यह संख्या संतोषजनक लगती है, लेकिन असल समस्या इनके असमान तैनाती की है. कई वार्ड ऐसे हैं जहां सफाईकर्मी जरूरत से कहीं ज्यादा हैं. जबकि कुछ बड़े वार्डों में गिनती के कर्मचारी ही पूरे इलाके का बोझ उठा रहे हैं. नतीजा शहर के कई हिस्सों में कचरे के ढेर और गंदगी आम दृश्य बन चुके हैं.

जोन वाइज वार्डों और हेड ऑफिस-जोन में सफाईकर्मियों की तैनाती

मुरलीपुरा जोन के 11 वार्डों में 331 सफाईकर्मी तैनात है. विद्याधर नगर जोन-11 वार्डो में 348 सफाईकर्मी, झोटवाड़ा जोन-5 वार्डों में 370 सफाईकर्मी, वैशाली नगर जोन-10 वार्डों में 88 सफाईकर्मी, मानसरोवर जोन-11 वार्डों में 262 सफाईकर्मी, सांगानेर जोन के 10 वार्डों में 335 सफाईकर्मी, झालाना जोन के 8 वार्डों में 422 सफाईकर्मी, जगतपुरा जोन के 6 वार्डों में 549 सफाईकर्मी, मालवीय नगर जोन-15 वार्डों में 665 सफाईकर्मी, सिविल लाइन जोन-16 वार्डों में 778 सफाईकर्मी, किशनपोल जोन-12 वार्डों में 1080 सफाईकर्मी, आदर्श नगर जोन-17 वार्डों में 907 सफाईकर्मी, आमेर-हवामहल जोन-18 वार्डों में 960 सफाईकर्मी हैड ऑफिस और जोन ऑफिस-331 सफाईकर्मी तैनात तैनात हैं.

स्वच्छ सर्वेक्षण नजदीक है और शहर को नंबर वन बनाने के दावे भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन जब सफाईकर्मी सड़कों की बजाय दफ्तरों में नजर आएंगे, तो ‘ग्राउंड जीरो’ पर सफाई कौन करेगा. यही वजह है कि कई इलाकों में कचरे के ढेर, ओवरफ्लो डस्टबिन और बदबू आम बात बनती जा रही है. कई सफाईकर्मी वर्षों से ऑफिस अटैच हैं.

कुछ को ‘हल्की ड्यूटी’ के नाम पर दफ्तरों में लगाया गया है, तो कुछ ने खुद ही सिस्टम में जगह बना ली है. नतीजा मैदान खाली और फाइलें भरी हुई हैं. अगर सिर्फ 331 ऑफिस अटैच सफाईकर्मियों को ही वापस सड़कों पर उतार दिया जाए और जोनवार संतुलित वितरण कर दिया जाए, तो शहर की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है. इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना जरूरी है.

