जयपुर के हरमाड़ा में दिन-दहाड़े 35 लाख की ज्वेलरी लूट! पीड़ित का ‘दोस्त’ निकला मास्टरमाइंड

Jaipur News: हरमाड़ा थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को दिन दहाड़े 35 लाख रुपये के जेवरात लूट मामले में कार्रवाई करते हुए 7 बदमाशों को धर दबोचा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 35 लाख रुपये के जेवरात भी बरामद किए हैं. पुलिस की प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि इस लूट की वारदात में शामिल एक आरोपी पीड़ित का परिचित है, जिसने इस पूरी लूट की वारदात की योजना बनाई थी. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

वारदात के बाद मलबे के नीचे दबा दिया लाखों की ज्वेलरी से भरा बैग

DCP वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरमाड़ा थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को बालाजी कॉलेज सामने गणेश नगर में ज्वैलर्स प्रितेश वर्मा निवासी मुरलीपुरा के साथ हुई लूट की वारदात करने वाले अमित जांगिड़ उर्फ बिट्टू, जयवर्धन सिंह जोधा उर्फ जेपी, लक्ष्य वर्मा, अजय यादव उर्फ अज्जू, अध्ययन राजावत उर्फ मोनू, नवीन शर्मा और देव राज सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया माल भी बरामद किया है.

पांच सोने के हार लेकर मौके से फरार

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अमित जांगिड उर्फ बिट्टू पीड़ित प्रितेश वर्मा दोनों एक दूसरे को पांच साल से जानते हैं. आरोपी अमित जांगिड उर्फ बिट्टू ने प्रितेश वर्मा को पांच एक जैसे सोने के सेट लाने के लिए कहा. आरोपियों ने लूट के लिए पहले ही योजना बना रखी थी. पीड़ित जब सोना लेकर बताये पते पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और पांच सोने के हार लेकर मौके से फरार हो गए. इसके बाद वारदात स्थल से करीब पांच सौ मीटर दूर जाकर एक मलबे के नीचे बैग छिपा दिया, जिसके बाद अपने अन्य साथियों को फोन कर के बैग मंगवा कर उसमें सोने के सेट रखकर फरार हो गए.

वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

पुलिस टीम ने घटना स्थल के आस-पास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया. मुखबिरों और फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान की. जिसके बाद अलग-अलग टीम ने बदमाशों के सम्भावित ठिकानों पर छापेमारी करते हुए उन्हें पकड़ा लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में हैं. वही उनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

