राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बड़ा खुलासा, 83 हजार से ज्यादा कक्षा कक्ष असुरक्षित, हाईकोर्ट सख्त

Rajasthan School Buildings: जयपुर जिले सहित प्रदेशभर में जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जयपुर जिले में कुल 142 स्कूल भवन जर्जर हालात में हैं, जिनमें से 32 भवनों को आधिकारिक रूप से जर्जर घोषित किया जा चुका है.

इन जर्जर स्कूलों में कुल 30,170 कक्षा कक्ष हैं, जिनमें से 5,232 कक्षा कक्ष बच्चों के बैठने लायक नहीं माने गए हैं. इससे साफ है कि हजारों विद्यार्थियों की सुरक्षा सीधे तौर पर खतरे में है. जर्जर स्कूलों को लेकर प्रदेश स्तर पर स्थिति और भी भयावह है. राजस्थान में कुल 3,768 स्कूल भवन जर्जर के रूप में चिन्हित किए गए हैं.

इन स्कूलों में मौजूद 83,783 कक्षा कक्ष पूरी तरह असुरक्षित बताए गए हैं, जहां पढ़ाई कराना जोखिम भरा माना जा रहा है. इसके बावजूद अब तक केवल 123 स्कूलों में ही नए भवनों की स्वीकृति मिल पाई है, जो जरूरत के मुकाबले बेहद कम है. हालांकि शिक्षा विभाग ने समस्या के समाधान की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं.

जानकारी के अनुसार, 2,248 स्कूलों के नए भवनों के प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन इन पर स्वीकृति और निर्माण की प्रक्रिया अभी भी लंबित है. जिलावार स्थिति देखें तो उदयपुर में सबसे अधिक 470 स्कूल भवन जर्जर पाए गए हैं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं.

65 हजार स्कूलों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ. प्रदेश में 3,768 स्कूल भवन जर्जर हैं. जयपुर जिले में 142 स्कूल जर्जर हैं. जयपुर जिले में 5,232 कक्षा कक्ष बच्चों के बैठने लायक नहीं है. उदयपुर में सर्वाधिक 470 स्कूल जर्जर हैं, दूसरे नंबर पर झालावाड़ में 327 स्कूल जर्जर हैं, 2,248 स्कूलों के नए भवनों के प्रस्ताव तैयार है लेकिन निर्माण की रफ्तार धीमी है.

जर्जर स्कूलों पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को सुधार के निर्देश दिए. कई भवनों को भामाशाहों की मदद से जमींदोज कर नवीनीकरण कार्य शुरू किया गया. जर्जर स्कूल भवनों को लेकर अब हाईकोर्ट की सख्ती भी सामने आई है. न्यायालय ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सरकार से जवाब तलब किया है और जल्द ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है कि वे जर्जर भवनों में संचालित स्कूलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें या शीघ्र नए भवनों का निर्माण शुरू करें. ऐसे में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई स्कूलों में स्कूल भवनों को जो की पूर्णतया जर्जर हो चुके थे, उन्हें जमींदोज कर विभाग व भामाशाहों की सहायता से नए बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया.