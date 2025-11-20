जयपुर में विशेष पुनरीक्षण अभियान, जिला निर्वाचन अधिकारी ने 4 BLO को किया सम्मानित

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच जिले के चार बीएलओ ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसपर पूरा प्रशासन गर्व कर रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में इन चारों बीएलओ को सम्मानित किया. जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर मिसाल पेश की है.

सम्मानित बीएलओ में चौमूं के ओमप्रकाश स्वामी, चाकसू के बनवारीलाल शर्मा, झोटवाड़ा के सुनील कुमार बैरवा और फुलेरा के रमेश कुमार नारनोलिया शामिल रहे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन सभी को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया और कहा कि यह चार बीएलओ जयपुर के बाकी बीएलओ के लिए प्रेरणा हैं.

सभी को जल्द से जल्द 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए. जिले में 98 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक 47 लाख 51 हजार 14 परिगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं. इनमें से 18,54,748 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है.

यानी जिले में परिगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. कई विधानसभा क्षेत्रों ने डिजिटलीकरण में अच्छी प्रगति दिखाई है. बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 55.53 प्रतिशत डिजिटलीकरण के साथ सबसे आगे रहा. कई अन्य क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर डेटा अपलोड किया जा रहा है. झोटवाड़ा, आमेर, बगरू, चौमूं, फुलेरा, शाहपुरा जैसे क्षेत्रों में वितरण और डिजिटलीकरण दोनों का कार्य गति में है.