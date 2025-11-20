Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में विशेष पुनरीक्षण अभियान, जिला निर्वाचन अधिकारी ने 4 BLO को किया सम्मानित

Jaipur News: जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच जिले के चार बीएलओ ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसपर पूरा प्रशासन गर्व कर रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में इन चारों बीएलओ को सम्मानित किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 20, 2025, 08:40 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 08:40 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में खाएं राजस्थानी रबड़ी मालपुआ, जुबान पर छोड़ जाए मिठास!
7 Photos
Rabdi malpua

सर्दियों में खाएं राजस्थानी रबड़ी मालपुआ, जुबान पर छोड़ जाए मिठास!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र
7 Photos
alwar news

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान

CM आवास पर चढ़ाई से पहले बवाल! वाटर कैनन की बारिश के बीच 150 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार
4 Photos
jaipur

CM आवास पर चढ़ाई से पहले बवाल! वाटर कैनन की बारिश के बीच 150 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार

जयपुर में विशेष पुनरीक्षण अभियान, जिला निर्वाचन अधिकारी ने 4 BLO को किया सम्मानित

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच जिले के चार बीएलओ ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसपर पूरा प्रशासन गर्व कर रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में इन चारों बीएलओ को सम्मानित किया. जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर मिसाल पेश की है.

सम्मानित बीएलओ में चौमूं के ओमप्रकाश स्वामी, चाकसू के बनवारीलाल शर्मा, झोटवाड़ा के सुनील कुमार बैरवा और फुलेरा के रमेश कुमार नारनोलिया शामिल रहे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन सभी को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया और कहा कि यह चार बीएलओ जयपुर के बाकी बीएलओ के लिए प्रेरणा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सभी को जल्द से जल्द 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए. जिले में 98 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक 47 लाख 51 हजार 14 परिगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं. इनमें से 18,54,748 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है.

यानी जिले में परिगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. कई विधानसभा क्षेत्रों ने डिजिटलीकरण में अच्छी प्रगति दिखाई है. बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 55.53 प्रतिशत डिजिटलीकरण के साथ सबसे आगे रहा. कई अन्य क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर डेटा अपलोड किया जा रहा है. झोटवाड़ा, आमेर, बगरू, चौमूं, फुलेरा, शाहपुरा जैसे क्षेत्रों में वितरण और डिजिटलीकरण दोनों का कार्य गति में है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news