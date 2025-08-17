उत्तराखंड के धराली में फटे बादल, राजस्थान के 4 जवान लापता

Sikar News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने से आई आपदा में शेखावाटी के 4 जवान लापता है. इनमें एक सीकर के धोद के मंडोली गांव का जवान हरित भी है. महज 19 साल का हरित पिछले साल ही सेना में भर्ती हुआ था. जवान हरित जाट पुत्र प्रहलाद से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है.

परिजनों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है, जिससे परिवार में चिंता और गहराती जा रही है. जवान हरित जाट के परिवार का हाल-बेहाल है. मदद की गुहार लगाते हुए परिजनों ने सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर से भी संपर्क किया.

जवान से मिलने के लिए उसके चाचा और बुआ का बेटा आर्मी कैंप हर्षिल धराली, उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण घटना स्थल से करीब 50 किमी पहले ही रुकना पड़ा.

इसके बाद परिजनों ने उत्तरकाशी डीएम से मुलाकात की. डीएम ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें धर्मशाला में ठहरने और भोजन की व्यवस्था करवाई और हेलिकॉप्टर से राहत कैंप तक भी पहुंचाया लेकिन वहां भी जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया और परिजन खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए.

इधर परिजन लगातार स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार कर रहे हैं. इसी कड़ी में जवान हरित जाट के परिजन शाहपुरा में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात करने पहुंचे. हरित जाट के साथ राजस्थान के चार अन्य जवान और एक सीओ भी इस आपदा में लापता बताए जा रहे हैं. हरित नवंबर 2024 में राजरीफ बटालियन 14 में भर्ती हुए थे और 18 जून 2025 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी.

हरित के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, उसके पिता विदेश में मजदूरी करते हैं, जो उसके लापता होने के बाद घर आ गए हैं. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और उन्हें कहीं से भी कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिल रहा है.

