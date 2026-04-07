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डीजीएफटी–आईसीगेट स्क्रिप साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 400 करोड़ की ठगी उजागर

Jaipur cyber fraud: जयपुर में निर्यात क्षेत्र से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (Duty Credit Scrip) के जरिए ठगों ने करीब 400 करोड़ रुपये की ठगी की है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 07, 2026, 10:29 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 10:29 AM IST

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डीजीएफटी–आईसीगेट स्क्रिप साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 400 करोड़ की ठगी उजागर

Jaipur 400 crore fraud: जयपुर में देश के निर्यात तंत्र से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है. मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

दरअसल जब कोई व्यापारी विदेश में सामान निर्यात करता है, तो उसे उत्पादन और परिवहन पर लगे टैक्स की भरपाई के लिए सरकार की ओर से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (Duty Credit Scrip) दी जाती है. इस स्क्रिप का उपयोग शुल्क भुगतान या ट्रेड में किया जाता है.इसी व्यवस्था का फायदा उठाते हुए साइबर ठगों ने निर्यातकों के खातों से ये स्क्रिप्स चोरी कर फर्जी खातों में ट्रांसफर कर लीं और बाद में इन्हें बेचकर भारी रकम हासिल कर ली.

जांच में सामने आया कि गिरोह ने बेहद सुनियोजित तरीके से इस फ्रॉड को अंजाम दिया

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फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) बनवाए.

DGFT खातों में लॉगिन कर ईमेल, मोबाइल नंबर और आईडी बदल दिए.

फर्जी डिजिटल सिग्नेचर तैयार कर असली निर्यातकों के खातों तक पहुंच बनाई.

खातों में मौजूद ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को म्यूल (फर्जी) खातों में ट्रांसफर किया.

बाद में इन स्क्रिप्स को भुनाकर करोड़ों रुपए हासिल किए.

जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी डिजिटल सिग्नेचर तैयार होने के बाद इन्हें दुबई से डाउनलोड किया जाता था. वहीं से ICEGATE पोर्टल पर लॉगिन कर स्क्रिप्स ट्रांसफर की जाती थीं.इसके बाद दिल्ली में सक्रिय एजेंटों के जरिए इन स्क्रिप्स लाइसेंस को बाजार में बेच दिया जाता था.गिरोह में शामिल करीब 13 से 15 सदस्यों ने मिलकर 400 से अधिक फर्जी डिजिटल सिग्नेचर तैयार किए.प्रत्येक सिग्नेचर के जरिए किए गए फ्रॉड की औसत रकम कई करोड़ रुपए आंकी गई है.


इस पूरे मामले के सामने आने के बाद डिजिटल सिग्नेचर जारी करने वाली अथॉरिटी की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है. इतनी बड़ी संख्या में फर्जी DSC जारी होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.ठगी से प्राप्त राशि को सीधे उपयोग करने के बजाय गिरोह ने कई बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) के जरिए बार-बार ट्रांसफर किया, ताकि पैसों के असली स्रोत को छुपाया जा सके और जांच एजेंसियों से बचा जा सके.

पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस फ्रॉड में और कितने निर्यातक प्रभावित हुए हैं.यह मामला देश के डिजिटल ट्रेड सिस्टम की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा चेतावनी संकेत माना जा रहा है.

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