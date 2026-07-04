/मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

Jaipur Metro Phase 2: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने वाली बहुप्रतीक्षित जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे. करीब 13,037 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना राजधानी के विकास, यातायात व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव लेकर आएगी. परियोजना पूरी होने के बाद शहर के लाखों लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और प्रमुख क्षेत्रों के बीच तेज एवं सुविधाजनक सफर संभव हो सकेगा.



एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एसएमएस अस्पताल होंगे सीधे जुड़े

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मेट्रो फेज-2 के पूरा होने के बाद जयपुर के प्रमुख स्थानों के बीच पहली बार निर्बाध मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप बस स्टैंड, एसएमएस अस्पताल, सीतापुरा, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई) जैसे महत्वपूर्ण इलाकों तक लोग बिना ट्रैफिक की परेशानी के सीधे मेट्रो से पहुंच सकेंगे. इससे यात्रियों का समय बचेगा और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी.



41 किलोमीटर लंबा होगा नया मेट्रो कॉरिडोर

फेज-2 के तहत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इस मार्ग पर कुल 36 आधुनिक स्टेशन विकसित किए जाएंगे. यह कॉरिडोर दक्षिण जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा को उत्तर जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई) से जोड़ेगा. इससे उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.



मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी होगी सबसे बड़ी विशेषता

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगी. मेट्रो नेटवर्क को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को एक परिवहन माध्यम से दूसरे तक पहुंचने में आसानी होगी. एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे हवाई यात्रियों को सीधे मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा और सड़क यातायात पर दबाव भी कम होगा.



पहले चरण का कार्य शुरू

राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने परियोजना के पहले पैकेज पर कार्य शुरू कर दिया है. 918.04 करोड़ रुपये की लागत से प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें 10 मेट्रो स्टेशन विकसित होंगे. इसके साथ मेट्रो डिपो तक स्पर लाइन का निर्माण भी किया जाएगा. इसके बाद अन्य पैकेजों पर चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा.



यात्रियों की संख्या में होगा बड़ा इजाफा

वर्तमान में जयपुर मेट्रो के पहले चरण में प्रतिदिन लगभग 50 हजार यात्री सफर करते हैं. फेज-2 शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़कर करीब 2.5 लाख प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान है. आने वाले वर्षों में मेट्रो का दैनिक यात्री भार 4 लाख से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है. इससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.



बाहरी क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार भविष्य में चाकसू और चौमूं जैसे आसपास के क्षेत्रों से प्रहलादपुरा और तोड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन तक विशेष बस सेवाएं शुरू करने की योजना पर भी काम कर रही है. इससे ग्रामीण और बाहरी इलाकों के लोगों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी और शहर में निजी वाहनों की संख्या कम होने की उम्मीद है.



वर्ष 2031 तक संचालन की संभावना

हालांकि परियोजना की पूर्णता की आधिकारिक समय-सीमा अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार 41 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण लगभग पांच वर्षों में पूरा हो सकता है. यदि निर्माण कार्य तय समय के अनुसार आगे बढ़ता है, तो वर्ष 2031 तक जयपुर मेट्रो फेज-2 का संचालन शुरू होने की संभावना है. इसके बाद जयपुर देश के उन प्रमुख शहरों में शामिल होगा जहां आधुनिक, तेज और एकीकृत मेट्रो नेटवर्क नागरिकों की रोजमर्रा की यात्रा को नई गति देगा.

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